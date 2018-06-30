Плетикоса: сборная Россия не должна бояться команду Испании перед 1/8 финала ЧМ

Российская команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу и в 1/8 финала турнира сыграет со сборной Испании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России не должна бояться испанскую команду перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бывший вратарь сборной Хорватии и московского "Спартака" Стипе Плетикоса.

Сборная России впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Соперником россиян станет сборная Испании.

"У сборной России есть шансы против испанцев завтра, я не вижу повода бояться их. Да, они хорошо владеют мячом, но если сборная России сыграет смело и сможет успешно прессинговать, то она вполне может и выиграть и пройти в следующий раунд", - сказал Плетикоса.

Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск.