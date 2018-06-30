Эксперт: сборная Аргентины является фаворитом матча плей-офф ЧМ против французов

Сборные Франции и Аргентины сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в субботу в Казани

ТАСС, 30 июня. Сборная Аргентины превосходит команду Франции в плане боевых качеств игроков, южноамериканцы являются фаворитами матча 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение "Газете.Ru" высказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

"Французы - не очень боевитая команда, а аргентинцы, напротив, наглые - они еле пробились в 1/8 финала и теперь будут очень стараться. Если южноамериканцы проиграют "трехцветным", то у них в стране никто больше на футбол ходить не будет. Поэтому, Аргентина - фаворит", - считает эксперт.

Пономарев считает, что уругвайцы выиграют у португальцев в другом матче 1/8 финала. "Сложно судить об этой паре. Наверное, я поставлю на Уругвай, который обладает хорошими командными взаимодействиями. А в случае с Португалией это игра одного человека - все будут надеяться на Роналду", - сказал он.

В субботу пройдут первые матчи 1/8 финала чемпионата мира. В 17:00 мск на "Казань-Арене" встретятся сборные Франции и Аргентины. В 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Португалии проведет встречу с уругвайцами.