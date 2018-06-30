Тренер: сборная Дании должна играть в более атакующий футбол в матче ЧМ с хорватами

Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Дании должна играть в более атакующий футбол в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Хорватии, нежели во встречах группового этапа. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер датской команды Оге Харейде.

Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

"У нас много хороших футболистов, благодаря этому нам удалось пройти так далеко. У хорватов очень мастеровитая и искусная сборная с отличными бомбардирами, которые чувствуют голевые моменты. Но мы завтра будем совсем другой командой, нежели раньше. Нам необходимо защищаться, но главное - больше атаковать, чем раньше", - сказал Харейде.

"Атаки могут отнять слишком много сил, но мы можем играть на контратаках, - продолжил специалист. - Победит тот, кто сыграет умнее. В любом случае, мы пишем историю датского футбола, но я не концентрируюсь на этом".

Главный тренер отметил, что у его штаба есть план на случай, если встреча дойдет до серии пенальти. "Мы говорили с помощниками на этот счет, подробно изучили, как бьют пенальти соперники. Мы подготовились к возможной серии пенальти и знаем, кого выпустим для пробития 11-метровых", - рассказал Харейде.

Команда Дании заняла второе место в группе С, победив сборную Перу (1:0) и сыграв вничью с австралийцами (1:1) и французами (0:0). Хорваты стали победителями квартета D, поочередно переиграв сборные Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Чемпионат мира завершится 15 июля.