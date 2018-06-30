Капитан сборной Дании считает, что команда не должна останавливаться на 1/8 финала ЧМ

Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Дании добилась большого достижения, выйдя в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, но команда не должна останавливаться на достигнутом. Такое мнение на пресс- конференции высказал защитник и капитан датской команды Симон Кьер.

Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

"Мы не проигрываем последние 18 матчей, это наш рекорд. Мы интересная команда, у которой не так много слабых сторон, и хорваты это знают. У них много мастеровитых футболистов, особенно в средней линии поля. Но мы готовы к завтрашнему матчу", - сказал Кьер.

Также защитник прокомментировал игру вратаря датской сборной Каспера Шмейхеля. "Мне кажется, он хорошо работает, но перехваливать его не хочу, - отметил капитан команды. - Он очень важный человек на поле. Нас не удивляет уровень его выступления на турнире".

"Мы вышли в 1/8 финала, и для нас это колоссальное достижение, но успокаиваться пока нельзя. Нам нужно пройти дальше", - заключил Кьер.

Чемпионат мира завершится 15 июля.