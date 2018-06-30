Черчесов: сборная России не потеряла уверенность на ЧМ после поражения от уругвайцев

Россияне в заключительном матче в группе А уступили команде Уругвая со счетом 0:3

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поражение от сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу не повлияло на уверенность российских игроков. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россияне в заключительном матче в группе А, обеспечив себе путевку в плей-офф, уступили команде Уругвая со счетом 0:3.

"Мы много общались, причем больше не по игре. У каждой команды на таких турнирах бывают матчи, которые не удаются, - сказал Черчесов. - Но надо искать позитив и он - в самоотдаче. Мы пытались изменить ситуацию, делали замены, но не получилось - поражение нас расстроило, но уверенность мы не потеряли".

Тренер рассказал, как нужно действовать против сборной Испании в тактическом плане. "Мы не будем спорить, что на этом турнире испанцы владеют мячом больше, чем кто-либо другой, причем близко от ворот соперника. Мы знаем, что нас ждет, надо найти противоядие против такой тактики и искать свои шансы. Мы это тренировали, обсуждали и надеемся, что завтра сработаем так, как надо", - подчеркнул он.

Черчесов вспомнил матч московского "Спартака" против "Реала" (3:1) в марте 1991 года в 1/4 финала Кубка чемпионов - он тогда в качестве вратаря выступал за "Спартак", а за "Реал" играл нынешний главный тренер испанцев Фернандо Йерро. "И тогда, и сейчас испанцы были фаворитами, но не боги горшки обжигают. Что касается Йерро, это был большой игрок и менеджер. Погода и стадион изменилась, но надеюсь, удастся повторить тот результат", - отметил он.

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля в "Лужниках", начало в 17:00 мск.