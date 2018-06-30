Болельщики из 44 стран посетили Саранск во время матчей ЧМ

Сообщатся, что наибольший интерес к играм группового этапа в Мордовии проявили гости из стран Латинской Америки

САРАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по футболу на стадионе "Мордовия-Арена" посетили более 160 тыс. болельщиков из 44 стран мира. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

"Представители 44 стран мира купили билеты на матчи ЧМ в Саранске. В общей сложности игры посетили более 160 тыс. болельщиков, в Саранске - один из самых высоких показателей посещаемости матчей ЧМ", - сказал Сушков на пресс-конференции.

Он уточнил, что 37,5% аудитории матчей в Саранске составили граждане РФ, а 62,5% - иностранные болельщики.

Наибольший интерес к играм группового этапа в Мордовии проявили гости из стран Латинской Америки. "Большое число болельщиков - это представители Перу и Колумбии. Они создавали особый колорит и особое настроение на улицах городах", - отметил председатель правительства Мордовии. Ранее сообщалось, что в Саранск игры ЧМ посетили около 13 тыс. перуанцев и более 15 тыс. колумбийцев.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске состоялись четыре матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, 25 июня португальцы провели матч с иранскими футболистами (1:1) а 28 июня тунисцы одержали победу над панамцами со счетом 2:1.