Черышев считает, что сборная Испании - блестящая команда, но у россиян есть преимущества

Сборные России и Испании сыграют 1 июля в московских "Лужниках" в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Испании является блестящей командой, но у российских футболистов есть свои преимущества, на которые стоит рассчитывать в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение на предматчевой пресс- конференции высказал полузащитник сборной России Денис Черышев, выступающий в испанской команде "Вильярреал".

Сборные России и Испании сыграют 1 июля в московских "Лужниках" в 1/8 финала чемпионата мира, начало встречи запланировано на 17:00 мск.

"В Испании прекрасная команда, - сказал Черышев. - Может быть, это самая сильная команда мира или она, по крайней мере, приближается к этому. А я постараюсь делать свою работу и помочь своей команде".

"Это блестящая команда. Но у нас тоже есть свои преимущества, давайте рассчитывать на них. Мы можем победить любую команду, и в это надо верить", - добавил российский футболист.

На вопрос о давлении в матче с испанцами Черышев ответил, что поддержка 80-тысячного стадиона станет праздником. "Жеребьевка все определила, и здорово, что за нами будет 80 тысяч, и это только на стадионе. Уверен, и в Сочи [если бы россияне заняли первое место в группе, то матч 1/8 финала проводили в Сочи 30 июня - прим. ТАСС] мы бы получали прекрасную поддержку. Завтра мы должны устроить праздникам болельщикам, они ждут его".

"Мы выложимся на 200 процентов, чтобы их порадовать. Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, и постараемся не подвести болельщиков", - сказал игрок.