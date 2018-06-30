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30 июня, 15:32
Бельгиец Янузай считает, что неправильно смешивать политику и футбол после забитых голов
Аднан Янузай
© AP Photo/Rui Vieira
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Несколько бельгийских игроков, родившиеся в семьях косовских албанцев, праздновали голы в матче против команды Сербии, складывая из рук фигуру орла

ДЕДОВСК /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Андан Янузай считает, что неправильно смешивать политику и футбол после забитых голов вне зависимости от эмоций. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

22 июня сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. После первого тайма швейцарцы уступали в счете - 0:1, Гранит Джака сравнял счет, Джердан Шакири забил победный гол. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири, а также Штефан Лихтштайнер праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. 25 июня дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Джаку и Шакири на 10 тысяч швейцарских франков - Лихштайнера на пять.

"Считаю, что не нужно смешивать футбол и политику после забитых мячей, тем более на таком празднике, как чемпионат мира. У меня тоже есть косовские и албанские корни, и иногда у меня возникает желание отпраздновать с национальным оттенком, но я сдерживаюсь. Я ни в коем случае не обвиняю Джаку и Шакири, но в тоже время и не одобряю их действия. Я праздную по своему и хотелось бы особо эту тему не поднимать", - сказал Янузай.

В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Янузай забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. Бельгийцы сыграли против англичан резервным составом. В субботу они провели на базе СК "Гучково" очередную тренировку, в занятии приняли участие все 23 футболиста.

"Все проходит в штатном режиме, мы серьезно подходим к процессу подготовки к матчу 1/8 финала против команды Японии. Не хотелось бы говорить, что резервный состав играет лучше или хуже - решать тренеру. Если я буду нужен, то готов в любую минуту выйти на поле", - сказал Янузай.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.

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