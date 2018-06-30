историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
30 июня, 15:29
Черчесов: российские футболисты добились успеха на ЧМ, несмотря на травмы ряда игроков
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
30 июня, 21:00
1/8 финала
УругвайПортугалия
1 июля, 17:00
1/8 финала
ИспанияРоссия
1 июля, 21:00
1/8 финала
ХорватияДания
расписание всех игр
Защитники Виктор Васин, Георгий Джикия и нападающий Александр Кокорин из-за полученных повреждений пропускают чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России, несмотря на вынужденные изменения в составе по сравнению с товарищеским матчем с командой Испании в ноябре прошлого года, уже добились промежуточного успеха на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россияне в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге сыграли с испанцами со счетом 3:3. В том матче принимали участие в том числе защитники Виктор Васин, Георгий Джикия и нападающий Александр Кокорин, которые не сыграли на чемпионате мира из-за травм.

"Три игрока, которые реально претендовали на попадание в стартовый состав, выпали. Но с теми изменениями, которые мы сделали, мы уже добились промежуточного успеха на турнире, - сказал Черчесов. - Мы изменились не потому, что хотели делать изменения, а потому что жизнь заставила".

В составе сборной Испании перед началом турнира поменялся главный тренер - Хулена Лопетеги сменил Фернандо Йерро. "Что касается сборной Испании, я немного знаю про ситуацию с увольнением главного тренера, но мы видим, что у некоторых игроков функции поменялись. Они поменялись уже после 20 минут на поле в первой игре [с командой Португалии]. Это две совершенно разные вещи", - подчеркнул Черчесов.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания пройдет в московских "Лужниках" 1 июля, начало в 17:00 мск.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Вратарь Шмейхель: футболисты сборной Дании уже привыкли к новому мячу ЧМ "Мечта"
30 июня, 17:01
Деле Алли: каждая игра на ЧМ-2018 для сборной Англии является сложной и решающей
30 июня, 16:52
Плетикоса: сборная Россия не должна бояться команду Испании перед 1/8 финала ЧМ
30 июня, 16:46
Тренер: сборная Дании должна играть в более атакующий футбол в матче ЧМ с хорватами
30 июня, 16:33
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина
30 июня, 16:30
Капитан сборной Дании считает, что команда не должна останавливаться на 1/8 финала ЧМ
30 июня, 16:28
Команда России стала чемпионом мира по футболу среди болельщиков
30 июня, 16:11
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White