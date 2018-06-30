Черчесов: российские футболисты добились успеха на ЧМ, несмотря на травмы ряда игроков

Защитники Виктор Васин, Георгий Джикия и нападающий Александр Кокорин из-за полученных повреждений пропускают чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России, несмотря на вынужденные изменения в составе по сравнению с товарищеским матчем с командой Испании в ноябре прошлого года, уже добились промежуточного успеха на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россияне в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге сыграли с испанцами со счетом 3:3. В том матче принимали участие в том числе защитники Виктор Васин, Георгий Джикия и нападающий Александр Кокорин, которые не сыграли на чемпионате мира из-за травм.

"Три игрока, которые реально претендовали на попадание в стартовый состав, выпали. Но с теми изменениями, которые мы сделали, мы уже добились промежуточного успеха на турнире, - сказал Черчесов. - Мы изменились не потому, что хотели делать изменения, а потому что жизнь заставила".

В составе сборной Испании перед началом турнира поменялся главный тренер - Хулена Лопетеги сменил Фернандо Йерро. "Что касается сборной Испании, я немного знаю про ситуацию с увольнением главного тренера, но мы видим, что у некоторых игроков функции поменялись. Они поменялись уже после 20 минут на поле в первой игре [с командой Португалии]. Это две совершенно разные вещи", - подчеркнул Черчесов.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания пройдет в московских "Лужниках" 1 июля, начало в 17:00 мск.