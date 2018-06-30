Черчесов: сборная России хотела провести тренировку в "Лужниках", но получила отказ

Российские игроки уже тренировались на поле "Лужников", где сыграли стартовый матч с командой Саудовской Аравии, для испанцев же это первая тренировка на арене

Встреча сборных России и Испании пройдет 1 июля на поле московского стадиона "Лужники". Российские игроки уже тренировались на поле "Лужников", где сыграли стартовый матч с командой Саудовской Аравии. Для испанцев же это первая тренировка на арене. Поэтому Международная федерация футбола вправе не разрешить второй команде проводить повторную тренировку для сохранения баланса в подготовке двух команд.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России просила о проведении тренировки в "Лужниках" перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, но получила отказ, поскольку организаторы имеют такое право для уравнивания условий команд при подготовке к игре. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Нас никто не просил (не проводить тренировку в "Лужниках" - прим. ТАСС), просили мы, нам культурно отказали, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, были ли занятия в Новогорске плюсом или минусом в подготовке к матчу. - Организаторы имеют такое право. Мы уже здесь тренировались, испанцы еще нет".

"Мы могли поехать на стадион ЦСКА, но решили остаться в Новогорске. Зачем тренироваться на поле, на котором нам не играть? Плюс в том, что нам никуда не надо было ехать. Футболисты спокойно поработали на базе", - пояснил наставник российской команды.

На вопрос о качестве поля Черчесов отметил: "Я видел поле, оно немного другое, чем во время стартового матча - не лучше и не хуже, просто другое". В пятницу руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко сообщил, что 1 июля в Москве с 13 часов будут ливни и грозы, которые должны закончиться к началу матча (17:00 мск). Высокая влажность в Москве сохранится на протяжении всего дня".

Сборная Испании с первого места в группе В вышла в плей- офф, в активе команды пять очков. Российская команда досрочно вышла в 1/8 финала после двух побед над саудовцами (5:0) и египтянами (3:1), но из-за поражения уругвайцам (0:3) заняла второе место в группе А. Финал турнира пройдет 15 июля в "Лужниках".