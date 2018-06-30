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30 июня, 15:14
Черчесов: российские футболисты не чувствуют повышенного давления перед игрой с испанцами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Михаил Метцель/ТАСС
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Главный тренер сборной России по футболу сравнил 1/8 финала чемпионата мира с диктантом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Это плей-офф, выйдет [в следующий раунд] одна команда, - сказал Черчесов. - Отпечаток это накладывает, но не такое давление, о котором вы говорите. Это как диктант - написал и сдал, что написали, то и получим. Это касается обеих команд".

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Также Черчесов отметил, что национальная команда продолжает разбирать слабые стороны своего соперника.

"Вчера обсуждали какие-то нюансы, сегодня будет теория, где еще раз обратим внимание на то, что нам нужно для успеха. Мы изучаем соперника, видим нюансы, которые нам могут принести успех, сейчас мы постараемся ими воспользоваться. Ну а то, что они пропускают много на этом турнире, это вопрос к их тренерам", - добавил специалист.

Матч 1/8 финала турнира между сборными России и Испании пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск). Главным арбитром назначен голландец Бьорн Кейперс.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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