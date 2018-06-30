Черчесов: российские футболисты не чувствуют повышенного давления перед игрой с испанцами

Главный тренер сборной России по футболу сравнил 1/8 финала чемпионата мира с диктантом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Это плей-офф, выйдет [в следующий раунд] одна команда, - сказал Черчесов. - Отпечаток это накладывает, но не такое давление, о котором вы говорите. Это как диктант - написал и сдал, что написали, то и получим. Это касается обеих команд".