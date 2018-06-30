Мертенс: атмосфера в сборной Бельгии по футболу на ЧМ просто фантастическая

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону

ДЕДОВСК /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Атмосфера в составе сборной Бельгии по футболу на чемпионате мира в России просто фантастическая. Об этом на пресс-конференции заявил нападающий бельгийской команды Дрис Мертенс.

В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Аднан Янузай забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. В субботу бельгийцы провели на базе СК "Гучково" очередную тренировку, в занятии приняли участие все 23 футболиста.

"Атмосфера в команде после победы над сборной Англии просто фантастическая. Честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз было такое единение. У нас появилась уверенность, что мы можем выиграть все матчи, но для этого нужно много работать", - сказал Мертенс.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.

"Надеюсь, что это будет хороший матч во всех смыслах этого слова и мы одержим в нем победу. Никто не говорит, что Бельгии повезло с соперником и мы одной ногой уже в 1/4 финала. В составе японской сборной есть Хонда и Окадзаки - эти футболисты в одиночку могут решить ход матча. Мы не можем и на секунду подумать, что будет легко, все футболисты максимально сконцентрированы", - заключил Мертенс.

Телевизор для друзей

Также нападающий прокомментировал акцию одного из магазинов бытовой электроники в Брюсселе. Суть акции заключалась в том, что купив телевизор до первого матча бельгийской команды на групповом этапе чемпионата мира, ты имеешь возможность вернуть 100 процентов стоимости назад. Для этого нужно, чтобы сборная Бельгии забила 15 мячей на турнире.

"Мои друзья купили телевизор по этой акции, так что когда я нахожусь на поле, то постоянно думаю об этом, - пошутил Мертенс. - Конечно, я был бы рад, если мои друзья получат бесплатный телевизор, но еще больше буду рад, если смогу принести как можно больше пользы своей сборной. Мы забили три гола панамцам, пять - команде Тунису, один - сборной Англии, а это значит, что надо забить еще шесть, чтобы подарить Бельгии бесплатное телевидение".