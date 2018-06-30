историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
30 июня, 15:10
Мертенс: атмосфера в сборной Бельгии по футболу на ЧМ просто фантастическая
Дрис Мертенс
© Егор Алеев/ТАСС
Ближайшие матчи
30 июня, 21:00
1/8 финала
УругвайПортугалия
1 июля, 17:00
1/8 финала
ИспанияРоссия
1 июля, 21:00
1/8 финала
ХорватияДания
расписание всех игр
В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону

ДЕДОВСК /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Атмосфера в составе сборной Бельгии по футболу на чемпионате мира в России просто фантастическая. Об этом на пресс-конференции заявил нападающий бельгийской команды Дрис Мертенс.

В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Аднан Янузай забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. В субботу бельгийцы провели на базе СК "Гучково" очередную тренировку, в занятии приняли участие все 23 футболиста.

"Атмосфера в команде после победы над сборной Англии просто фантастическая. Честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз было такое единение. У нас появилась уверенность, что мы можем выиграть все матчи, но для этого нужно много работать", - сказал Мертенс.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.

"Надеюсь, что это будет хороший матч во всех смыслах этого слова и мы одержим в нем победу. Никто не говорит, что Бельгии повезло с соперником и мы одной ногой уже в 1/4 финала. В составе японской сборной есть Хонда и Окадзаки - эти футболисты в одиночку могут решить ход матча. Мы не можем и на секунду подумать, что будет легко, все футболисты максимально сконцентрированы", - заключил Мертенс.

Телевизор для друзей

Также нападающий прокомментировал акцию одного из магазинов бытовой электроники в Брюсселе. Суть акции заключалась в том, что купив телевизор до первого матча бельгийской команды на групповом этапе чемпионата мира, ты имеешь возможность вернуть 100 процентов стоимости назад. Для этого нужно, чтобы сборная Бельгии забила 15 мячей на турнире.

"Мои друзья купили телевизор по этой акции, так что когда я нахожусь на поле, то постоянно думаю об этом, - пошутил Мертенс. - Конечно, я был бы рад, если мои друзья получат бесплатный телевизор, но еще больше буду рад, если смогу принести как можно больше пользы своей сборной. Мы забили три гола панамцам, пять - команде Тунису, один - сборной Англии, а это значит, что надо забить еще шесть, чтобы подарить Бельгии бесплатное телевидение".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Вратарь Шмейхель: футболисты сборной Дании уже привыкли к новому мячу ЧМ "Мечта"
30 июня, 17:01
Деле Алли: каждая игра на ЧМ-2018 для сборной Англии является сложной и решающей
30 июня, 16:52
Плетикоса: сборная Россия не должна бояться команду Испании перед 1/8 финала ЧМ
30 июня, 16:46
Тренер: сборная Дании должна играть в более атакующий футбол в матче ЧМ с хорватами
30 июня, 16:33
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина
30 июня, 16:30
Капитан сборной Дании считает, что команда не должна останавливаться на 1/8 финала ЧМ
30 июня, 16:28
Команда России стала чемпионом мира по футболу среди болельщиков
30 июня, 16:11
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White