Итальянец Рокки назначен главным арбитром матча 1/8 финала ЧМ Бразилия - Мексика

Его ассистентами будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини

ТАСС, 30 июня. Итальянец Джанлука Рокки назначен главным судьей матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Его ассистентами будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Резервным судьей назначен испанец Антонио Матеу. Матч пройдет 2 июля в Самаре.

На матч 1/8 финала турнира между сборными Бельгии и Японии, который пройдет в этот же день в Ростове-на-Дону, главным судьей назначен сенегалец Маланг Дьедиу. Его ассистентами будут Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба, резервным арбитром - Бакари Гассама из Гамбии.