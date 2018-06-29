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30 июня, 14:04
Хонда: сборная Японии не боится бельгийцев перед матчем плей-офф чемпионата мира
Кейсуке Хонда
© Антон Новодережкин/ТАСС
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Матч 1/8 финала турнира Бельгия - Япония пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу является для команды Японии более удобным соперником, чем англичане, японцы не боятся ее. Об этом ТАСС заявил полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда.

Сборная Бельгии заняла первое место в группе G, опередив команду Англии, ставшей второй. Японцы в группе H финишировали на второй позиции, первыми стали колумбийцы. Матч Бельгия - Япония состоится 2 июля в Ростове-на-Дону.

"Мы никого не боимся - это в крови у японцев. Более того, сборная Бельгии - более удобный оппонент для нас, чем англичане. Мы уже выполнили свою задачу на этом чемпионате мира - вышли в плей-офф. Дальше от нас мало кто ждет успеха - в этом наше преимущество", - отметил собеседник агентства.

Говоря о своей футбольной карьере, Хонда отметил, что все, чего он достиг, произошло благодаря выступлению в московском ЦСКА. Японец играл за команду с 2010 по 2013 год.

"Конечно, я соскучился по России и очень рад, что приехал сюда на чемпионат мира, - сказал Хонда. - Я пока не был в Москве на этом турнире, но, думаю, еще будет возможность. Конечно, Москву я вспоминаю с теплотой, хотя и другие города тоже помню".

"Я очень благодарен ЦСКА, этот клуб дал мне все, что было в моей карьере и есть на данный момент. Я провел в этой команде замечательные годы, которые дали мне огромный рост в профессиональном плане. Я с теплотой вспоминаю всех партнеров по команде, с некоторыми мы периодически общаемся", - добавил футболист.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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