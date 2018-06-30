Футболисты сборной России попросили болельщиков поддержать их в матче ЧМ-2018 с испанцами

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве

Сборная России на групповом этапе турнира переиграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступила уругвайцам (0:3). Россияне заняли второе место в группе и вышли в плей-офф чемпионата мира.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу обратились к болельщикам накануне матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Видеообращение опубликовано на странице сборной России в социальной сети "ВКонтакте".

"Дорогие друзья, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы на протяжении трех матчей нас поддерживали, мы чувствовали вашу поддержку, - сказал полузащитник Роман Зобнин. - Нас ждет очень тяжелый матч с испанцами, знаю, все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Выложимся на сто процентов, поддерживайте нас, и мы будем радовать вас".

Полузащитники Юрий Газинский и Денис Черышев и защитник Илья Кутепов также поблагодарили болельщиков за поддержку.

"Только вместе мы сможем добиться успеха, вместе мы - сила", - сказал Газинский. "Постараемся идти дальше и пройти сборную Испании, чтобы вы гордились нами", - отметил Черышев. "Впереди у нас очень важный матч с испанцами, будем ждать вас на стадионе, вместе мы сможем многое", - сказал Кутепов.

Сборная России сыграет с испанцами в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве.