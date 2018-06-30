Эксперт: сборная Аргентины на данный момент является лишь набором футболистов

Аргентинская команда заняла второе место в группе D и в матче 1/8 финала чемпионата мира сыграет со сборной Франции

ТАСС, 30 июня. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что команда Аргентины на чемпионате мира в России пока является лишь набором футболистов. Его слова приводит "Газета.Ru".

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D чемпионата мира. Аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1), проиграли хорватам (0:3) и обыграли нигерийцев (2:1). В матче 1/8 финала команда Аргентины встретится со сборной Франции. Встреча пройдет 30 июня на стадионе "Казань-Арена".

"Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день - это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала", - заявил Игнатьев.

В субботу на стадионе "Фишт" в Сочи сыграют команды Уругвая и Португалии. "Уругвай добьется победы с минимальным перевесом в основное время. Обе команды умеют играть в футбол. У Португалии есть великий мастер Криштиану Роналду, а все остальные игроки не самой высокой квалификации", - считает эксперт.

Сборная Португалии заняла второе место в группе В чемпионата мира. Действующие чемпионы Европы на групповом этапе сыграли вничью с испанцами (3:3), обыграли марокканцев (1:0) и сыграли еще одну ничью с иранцами (1:1).

Победитель пары Франция - Аргентина встретится в четвертьфинале с победителем пары Уругвай - Португалия.