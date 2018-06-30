Игнашевич: сборная Испании дает возможность создавать моменты сопернику в контратаках

Сборная России сыграет с испанской командой в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Стиль игры сборной Испании по футболу в защите дает возможность контратакующему сопернику создавать моменты. Такое мнение высказал защитник сборной России Сергей Игнашевич, слова которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В воскресенье сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало матча - 17:00 мск.

"Защитники испанцев играют высоко, что приводит к появлению свободных зон и дает возможность контратакующему сопернику создавать моменты. Марокканцы и иранцы этим пользовались. Постараемся и мы", - поделился мнением Игнашевич.

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что для победы сборная России должна сыграть безупречно с тактической точки зрения. "Мы понимаем, что делать: проявить терпение и искать свои шансы, все моменты нужно использовать на сто процентов, ни один игрок не должен выпадать, каждый должен вывернуть себя наизнанку. У нас есть план, не хочу его раскрывать. Сборная Испании - это потрясающий контроль мяча, постоянная смена мест, перепасовка, против этого нужно найти противодействие, мы должны сыграть тактически грамотно", - отметил Дзюба.

Сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе В, набрав пять очков. Испанцы сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2), а также сумели победить сборную Ирана (1:0).

Сборная России вышла в 1/8 финала со второй позиции в группе А, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а в последнем туре уступили уругвайцам (0:3).