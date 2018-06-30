Сборная России по футболу тренируется в полном составе накануне матча 1/8 финала ЧМ

Тренировку команды посетил вице-премьер РФ Виталий Мутко

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В первом матче группового этапа чемпионата мира травму получил полузащитник Алан Дзагоев, повредивший мышцы задней поверхности бедра, после чего участия в играх не принимал. Во вторник он вернулся к тренировкам в общей группе. В тот же день занятие покинул Александр Ерохин и до пятницы занимался по индивидуальной программе.

"Все футболисты тренируются в общей группе, все нормально", - сообщили в пресс-службе.

Сборная России на групповом этапе переиграла команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и уступила уругвайцам (0:3). Россияне заняли второе место в группе и вышли в плей-офф чемпионата мира.

Тренировку команды посетил вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

Матч 1/8 финала турнира между сборными России и Испании пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники". Главным арбитром назначен голландец Бьорн Кейперс.