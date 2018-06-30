Черчесов: сборная России понимает, в какой футбол играет команда Испании

Главный тренер сборной России отметил, что испанцы стали играть по-другому после смены наставника команды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Игра команды Испании понятна для сборной России, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Россияне сыграют с испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье. Начало - 17:00 мск.

"Испанцы играют в понятный нам футбол - сказал Черчесов. - Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому".

Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до чемпионата мира по футболу в России в связи с тем, что подписал контракт с "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола. Вместо него тренерский штаб возглавил работник федерации, бывший футболист сборной Фернандо Йерро.

В ноябре 2017 года сборная России сыграла вничью с командой Испании (3:3) в товарищеском матче.