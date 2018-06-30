Бартфельд: судейство Кейперса в матче россиян и испанцев на ЧМ не должно вызвать нареканий

Голландец Бьорн Кейперс будет обслуживать игру в качестве главного арбитра, его ассистентами назначены соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа голландского арбитра Бьорна Кейперса в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании не должна вызвать нареканий. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Кейперс будет обслуживать игру в качестве главного арбитра, его ассистентами будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервным арбитром - Клемен Тюрпен, резервным ассистентом - Николя Дано (оба - Франция).

"Для любого арбитра, выходящего обслуживать матчи чемпионата мира, работа на этом турнире является высшим достижением. Он выйдет судить что есть, я не верю, что он позволит себе упустить нить игры. Думаю, должно быть все нормально, хотя что будет на самом деле, загадывать очень сложно", - сказал Бартфельд.

Ранее голландская бригада арбитров обслуживала матчи группового этапа Египет - Уругвай (0:1) и Бразилия - Коста- Рика (2:0). "Если он [Кейперс] получил очередное назначение, значит понравился своей работой судейскому комитету и департаменту ФИФА. Я видел те игры, если говорить в общем, то он отлично провел те матчи, особых к нему нареканий нет", - отметил Бартфельд.

В своей карьере Кейперс судил игру на Суперкубок УЕФА 2011 года между "Барселоной" и "Порту" (2:0), финалы Лиги Европы (2013, 2018), а также финал Лиги чемпионов 2014 года. "Финал Лиги Европы этого года был для него удачной игрой, но на 10 игр все равно одна может быть не очень удачной. Судьи мечтают, чтобы такая игра, образно говоря, была на первенство колхоза, а не в рамках чемпионата мира. Поэтому я думаю, что в игре 1/8 финала он покажет все, что сможет", - сказал специалист.

Матч Испания - Россия начнется в Москве на стадионе "Лужники", начало - 17:00 мск.