Эксперт: португальцы победят уругвайцев на ЧМ в дополнительное время или в серии пенальти

Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет в Сочи в субботу

ТАСС, 30 июня. Для выявления победителя матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии может понадобиться дополнительное время или серия пенальти. Такое мнение высказал бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Сборные Уругвая и Португалии проведут матч в субботу в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Игра будет тяжелой для обеих команд, возможно, будет дополнительное время или даже серия пенальти, - сказал Масалитин. - В первой игре португальцы продемонстрировали отличный футбол, сыграв с Испанией вничью, однако следующие матчи у действующих чемпионов Европы получились тяжелыми. Уругвай, наоборот, прибавлял от игры к игре и со сборной России предстал во всей красе. Но я все равно поставлю на португальцев, они победят в дополнительное время или по пенальти".

В матче 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины Масалитин считает фаворитом европейскую команду. "Я бы поставил на французов: они смотрятся более солидно, в матчах группового этапа "трехцветные" действовали уверенно, а Аргентина запрыгнула в плей-офф в самый последний момент. Игра Лионеля Месси меня не впечатлила, да, на его счету очень хороший гол в матче со сборной Нигерии, спору нет, однако в целом действия форварда "Барселоны" смотрятся не очень хорошо. Думаю, будет забито три-четыре мяча, мой прогноз: победа Франции со счетом 3:1", - сказал эксперт.

Матч 1/8 финала между французами и аргентинцами состоится в субботу в Казани, начало - 17:00 мск.