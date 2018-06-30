Головин вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ по версии Guardian

22-летний полузащитник сборной России забил один гол и сделал две результативные передачи в двух матчах группового этапа

ТАСС, 30 июня. Российский полузащитник Александр Головин вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 по версии читателей британской газеты The Guardian.

В символическую сборную вошли вратарь Алиреза Бейранванд (Иран), защитники Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Киран Триппьер (Англия), Иско (Испания), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба - Хорватия), Александр Головин (Россия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия). Кроме Бейранванда игроки представляют сборные, которые вышли в плей-офф чемпионата мира. Кейн является лучшим бомбардиром группового этапа, он забил пять голов в трех матчах. Лукаку занимает второе место (4).

Головин принял участие в двух матчах против команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). 22-летний полузащитник забил один гол и сделал две результативные передачи. В 1/8 финала сборная России сыграет против испанцев в Москве на стадионе "Лужники".