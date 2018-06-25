Почему сборная Испании является исторически неудобным соперником для команды России

ТАСС рассказывает историю матчевых встреч национальной команды со знаменитой "Красной фурией"

Матч 1/8 финала чемпионата мира, который состоится 1 июля в "Лужниках", станет для сборной России седьмым противостоянием с испанскими командами. Еще четыре матча с испанцами провела сборная СССР и один — команда СНГ. Результаты встреч с испанцами удачными не назовешь — была одержала лишь одна победа при четырех ничьих и шести поражениях.

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Обыграть футболистов с Пиреней удалось лишь советской сборной в 1971 году — в отборочном турнире чемпионата Европы, где команда СССР заняла в итоге первое место, не пустив соперников в решающую стадию. Однако еще в четырех матчах чемпионатов Европы испанцы побеждали, в том числе дважды — на Евро-2008. При этом на чемпионатах мира команды сыграют впервые. Первый матч между сборными СССР и Испании состоялся 21 июня 1964 года в Мадриде, и это был финал чемпионата Европы. В испанскую столицу советские футболисты прибыли в ранге победителей первого чемпионата Европы. Четырьмя годами ранее испанская сборная по требованию генерала Франсиско Франко отказалась ехать в Москву на отборочный матч чемпионата Европы, и одна из сильнейших команд континента добровольно лишилась возможности выиграть трофей. В шаге от победы В 1964 году Испания получила право провести финальный турнир, и уже советскому руководству пришлось решать, направить ли свою команду, успешно прошедшую отборочную стадию, в Мадрид. В итоге сборная СССР в Испанию поехала, в полуфинале разгромив датчан — 3:0, тогда как хозяева лишь в дополнительное время сломили сопротивление венгров. Решающая игра состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 80 тысяч зрителей, в том числе и генерала Франко. Испанцы и 50 с лишним лет назад делали ставку на комбинационный футбол с высоким мастерством исполнителей, советская же команда, которой руководил Константин Бесков, старалась действовать на контратаках. В обороне у сборной СССР действовали Виктор Шустиков и Альберт Шестернев — одни из лучших защитников в истории страны, а в воротах играл Лев Яшин. Однако план гостей не сработал — уже на шестой минуте Хесус Переда открыл счет, но советские футболисты ответили оперативно, и через две минуты Галимзян Хусаинов сравнял счет. В дальнейшем советская команда успешно справлялась с атаками испанцев, подгоняемых трибунами, и временами сама доминировала на поле. Но на 84-й минуте защитники не уследили за Марселино, который головой забил победный мяч. Второе место на чемпионате Европы — прекрасный результат, однако была доставлена радость врагу советской страны генералу Франко, и оргвыводы не заставили себя ждать. Один из лучших тренеров в истории советского футбола, Бесков был отправлен в отставку. При этом собранная им команда была столь хороша, что через два года, уже под руководством Николая Морозова, покажет лучший результат в истории чемпионатов мира — четвертое место. Реванш через семь лет Реванш советской команде удастся взять через семь лет, когда сборные Испании и СССР попали в одну отборочную группу Евро-1972. 30 мая 1971 года случилась единственная победа отечественных команд над испанцами — со счетом 2:1. На центральном стадионе имени Ленина в Лужниках во втором тайме отличились Виктор Колотов и Виталий Шевченко, и команда Валентина Николаева сделала хороший задел для победы в группе. Примечательно, что в воротах испанцев играл баск Хосе Анхель Ирибар, который выходил на поле и в финале 1964 года.

В октябре сборные Испании и СССР встретились уже в Севилье, и встреча завершилась устраивавшей гостей нулевой ничьей. Сборная СССР сыграла слабо в атаке, воротам испанцев почти не угрожая, но во многом благодаря вратарю Евгению Рудакову ничью удержала и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы (хотя формально эта стадия называлась плей-офф за выход в финальный турнир — прим. ТАСС), где победила югославов. Решающие встречи Евро-1972 прошли в Бельгии, сборная СССР вновь уступила в финале — на сей раз команде ФРГ со счетом 0:3. Следующего официального матча двух команд пришлось ждать более 30 лет. В 1986 году сборные Испании и СССР встретились в товарищеском матче в Лас-Пальмасе (2:0), в феврале 1992 года в Валенсии испанцы сыграли уже с командой СНГ (1:1). Наконец, в 1998 году в Гранаде сборной Испании противостояли уже российские футболисты, которые проиграли хозяевам — 0:1. В 2004 году жребий определил сборные Испании и России в одну группу на чемпионате Европы. Команды начинали турнир матчем на стадионе в Алгарве, при этом несколькими часами ранее в Порту хозяева-португальцы неожиданно уступили грекам (1:2), и проигравший в матче команд Испании и России попадал в очень сложное турнирное положение. Неудача в итоге постигла подопечных Георгия Ярцева — мяч Хуана Карлоса Валерона на исходе часа игры так и оказался единственным. Сборная России не лучшим образом сыграла в обороне, где в центре действовали номинальный хавбек Алексей Смертин и Роман Шаронов, в концовке заработавший удаление. Сильнейшие защитники страны тех лет Сергей Игнашевич и Виктор Онопко Евро-2004 пропустили из-за травм. В итоге обе команды не сумели выйти из группы, проиграв в решающих матчах португальцам. А в 2006 году сборные Испании и России провели еще один товарищеский матч — в Альбасете, где хозяева готовились к чемпионату мира (российская команда на него не попала — прим. ТАСС). Игра завершилась нулевой ничьей — 0:0. В Германии испанцы вылетят уже в 1/8 финала, однако именно тогда зародилась команда, которая в ближайшие годы выиграет два чемпионата Европы и чемпионат мира. Лучший турнир сборной России На Евро-2008 испанцы приехали если не главным фаворитом, то в роли одного из претендентов на успех. Против "Красной фурии" была разве что статистика — испанцы раз за разом оступались на ранних стадиях плей-офф крупных турниров, снискав печальную славу "вечных неудачников". И вновь сборные Испании и России не просто попали в одну группу, но и встретились в стартовом матче турнира. Команда Луиса Арагонеса шансов дружине Гуса Хиддинка не оставила — 4:1.