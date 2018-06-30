Футболист сборной Франции Мбаппе пожертвует премиальные с ЧМ на благотворительность

За каждый матч на ЧМ-2018 французские футболисты получат по €20 тысяч

ТАСС, 30 июня. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пожертвует премиальные за выступление на чемпионате мира на благотворительность. Об этом сообщает L`Equipe.

По информации издания, премиальные за каждый матч на чемпионате мира для игроков сборной Франции составляют около €20 тысяч. За результативность предусмотрены отдельные выплаты. Нападающий считает, что ему не нужны деньги за выступление за свою национальную команду.

Мбаппе сыграл во всех трех матчах группового этапа и забил гол в ворота сборной Перу (1:0). В 1/8 финала в субботу французы сыграют с аргентинцами в Казани. Начало матча - 17:00 мск.