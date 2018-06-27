Немецкие болельщики раньше запланированного покидают РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ

Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Германии по футболу после вылета национальной команды с чемпионата мира раньше запланированного покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории. Ранее они проиграли мексиканцам со счетом 0:1 и победили шведов (2:1).

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Многим болельщикам пришлось менять планы на ближайшие две недели, многие в срочном порядке возвращаются домой. Об этом свидетельствует тот факт, что рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены. Немецкие болельщики рассчитывали на успешное выступление своей сборной и покупали билеты на поздние стадии плей-офф, теперь им приходится возвращать их. В ФИФА напомнили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тыс. билетов на матчи чемпионата мира. "Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации. О том, что немцы сдают свои билеты, можно судить по официальному сайту ФИФА. По состоянию на утро субботы доступны билеты первой категории (за 14700 рублей) на матч Швеция - Швейцария в Санкт-Петербурге. Именно сборная Швеции заняла первое место в группе со сборной Германии, соответственно, изначально матч победителя этого квартета был в планах немецких болельщиков. Правила перепродажи билетов "День матча со сборной Южной Кореи войдет в историю футбола Германии, как самый черный день, - сказал ТАСС болельщик Александер Линц из Бремена. - Послезавтра я планирую посетить Санкт-Петербург на пару дней, сходить в Эрмитаж, а потом вернусь к себе на родину. На этом празднике футбола мне больше делать нечего". "Перед чемпионатом мира я купил билеты на матчи против сборных Швеции и Южной Кореи, а также на 1/8 финала, полуфинал и финал. Сегодня ночью мне пришлось сдать билеты на два последних матча и, казалось бы, можно было сдавать билеты на 1/8 финала, но чемпионат мира для меня продолжается", - рассказал ТАСС болельщик Маркус Кляйниц, приехавший из Дюссельдорфа.

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