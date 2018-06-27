Немецкие болельщики раньше запланированного покидают РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Германии по футболу после вылета национальной команды с чемпионата мира раньше запланированного покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории. Ранее они проиграли мексиканцам со счетом 0:1 и победили шведов (2:1).
Многим болельщикам пришлось менять планы на ближайшие две недели, многие в срочном порядке возвращаются домой. Об этом свидетельствует тот факт, что рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены. Немецкие болельщики рассчитывали на успешное выступление своей сборной и покупали билеты на поздние стадии плей-офф, теперь им приходится возвращать их.
В ФИФА напомнили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тыс. билетов на матчи чемпионата мира. "Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
О том, что немцы сдают свои билеты, можно судить по официальному сайту ФИФА. По состоянию на утро субботы доступны билеты первой категории (за 14700 рублей) на матч Швеция - Швейцария в Санкт-Петербурге. Именно сборная Швеции заняла первое место в группе со сборной Германии, соответственно, изначально матч победителя этого квартета был в планах немецких болельщиков.
"День матча со сборной Южной Кореи войдет в историю футбола Германии, как самый черный день, - сказал ТАСС болельщик Александер Линц из Бремена. - Послезавтра я планирую посетить Санкт-Петербург на пару дней, сходить в Эрмитаж, а потом вернусь к себе на родину. На этом празднике футбола мне больше делать нечего".
"Перед чемпионатом мира я купил билеты на матчи против сборных Швеции и Южной Кореи, а также на 1/8 финала, полуфинал и финал. Сегодня ночью мне пришлось сдать билеты на два последних матча и, казалось бы, можно было сдавать билеты на 1/8 финала, но чемпионат мира для меня продолжается", - рассказал ТАСС болельщик Маркус Кляйниц, приехавший из Дюссельдорфа.
Официальные правила возврата и аннулирования билетов гласят, что их нельзя обменять или вернуть. Если болельщик не может прийти на игру, то билет можно выставить на продажу, но только на официальной платформе ФИФА. Такие ограничения связаны не только с необходимостью не допустить распространения подделок, но и с обеспечением безопасности на матчах турнира. При этом каждую заявку на перепродажу или передачу ассоциация будет рассматривать в индивидуальном порядке.
ФИФА имеет право полностью или частично аннулировать билеты, если было нарушено какое-либо условие при покупке. Это, в частности, может произойти, если в процессе покупки была предоставлена недостоверная информация или были обнаружены нарушения при оплате. В этом случае с нарушителя будут списаны 20% стоимости билета или даже 100%, если аннулирование произошло позже 48 часов до даты матча.
Владельцам билетов запрещено их дарить, давать в виде пожертвования или предлагать на аукционах и лотереях, то есть кому-либо передавать без предварительного письменного согласия ФИФА. Любое неправомерное действие с билетом приводит к его автоматическому аннулированию. После этого ФИФА может запретить нарушителю проход на стадион, конфисковать его билет и аннулировать остальные билеты, которые он купил или зарезервировал. Кроме того, владельцу билета грозит иск со стороны ФИФА.