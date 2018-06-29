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30 июня, 02:09
ФИФА подвела организационные и судейские итоги группового этапа ЧМ в день без матчей
© Петр Ковалев/ТАСС
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По словам директора департамента Международной федерации футбола по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, Россия проводит потрясающий турнир

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шестнадцатый день чемпионата мира по футболу стал первым официальным выходным на турнире для футболистов и болельщиков, но не для официальных лиц. В пресс-центре "Лужников" прошли две пресс-конференции, на которых были подведены итоги группового этапа с точки зрения организации и судейства.

Сперва на вопросы об организации чемпионата ответили генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. "Мы рады тому, как проходит чемпионат мира. Россия проводит потрясающий турнир, мы получили благоприятные отзывы от всех сторон - команд, зрителей, гостей, СМИ, коммерческих партнеров. Всем всё очень нравится, но осталось немало пройти", - сказал Смит.

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Сорокин назвал гостеприимную атмосферу и положительные эмоции гостей главным результатом чемпионата мира. "Мы готовились к большому количеству гостей, к гостеприимной атмосфере, города готовились показать свою самобытность. У нас масса историй, которые говорят - россияне подлинно рады гостям. Например, когда болельщик из Перу приехал не в ту квартиру в Екатеринбурге, а [местные жители] оставили его у себя", - сказал Сорокин.

"Это самое ценное, хотя это не организуешь, ведь такое исходит изнутри. Это выходит за пределы организации периметра безопасности, брошюрок для болельщиков. И это самый главный итог чемпионата мира", - добавил он.

Последовала реакция ФИФА и на одну из самых резонансных ситуаций на групповом этапе, когда сборная Сенегала уступила команде Японии место в плей-офф, так как футболисты за три игры получили больше желтых карточек. "Поведение на футбольном поле тоже является частью игры, очевидно, что должны быть выигравшие и проигравшие. Критерий честной игры вполне ясен, он является неотъемлемой частью. Посмотрим, как оно будет работать, но пока мы не считаем нужным его менять", - сказал Смит.

Арбитрам сложно психологически перестроиться для работы с VAR

После этого на тему судейства с журналистами пообщались руководители судейского комитета во главе с Пьерлуиджи Коллиной. Итальянец подготовился к встрече очень обстоятельно и представил подробнейший отчет о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) по итогам группового этапа.
"Без системы VAR доля правильных решений арбитров составила 95%, с ней - 99,3%. Естественно, VAR не означает идеал. Все равно остается возможность ошибки. Но 99,3% - близко к идеалу", - так Коллина охарактеризовал работу системы, которая впервые применяется именно на чемпионате мира в России.

Коллина представил подробнейший анализ спорных эпизодов в матчах группового этапа, причем видео сопровождались аудиозаписями разговоров судьи с бригадой VAR. Один из журналистов предложил сделать эти переговоры доступными для зрителей, что сняло бы лишние вопросы. "Мы пока делаем первые шаги, но это действительно было бы очень интересно", - так отреагировал Коллина.

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Тут же в разговор включился заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан, который поставил эту идею под сомнение. "На чемпионате мира судейские бригады говорят на десятках языках, поэтому такое предложение сложно реализовать чисто технически. А вот во внутренних соревнованиях можно попробовать", - сказал он.

Коллина обратил внимание на едва ли не ключевой аспект внедрения VAR в футбол с точки зрения работы главного арбитра. "Судья всегда был боссом на газоне. Мы попросили арбитров, которые привыкли быть боссами, обращаться к системе VAR, но, поверьте, это непросто. Если вы лет 20 привыкали принимать решения сами, то сложно перестроиться", - сказал Коллина и поблагодарил судей за то, что они нашли силы изменить себя.

Как сообщил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка, список арбитров пока не был сокращен. Таким образом, единственный российский арбитр на чемпионате мира - Сергей Карасев - еще может рассчитывать получить назначение на матч плей-офф.

Месси подрисовали к Роналду

Команды тем временем готовятся к матчам 1/8 финала. Неожиданную форму приняло главное противостояние современного футбола - между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси. Граффити с изображением Месси появилось в Казани к приезду аргентинской сборной на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Франции. Дело в том, что аргентинцам предстояло заселиться в отель, рядом с которым еще с прошлогоднего Кубка конфедераций был изображен Роналду.

Матч аргентинцев и французов пройдет в субботу и начнется в 17:00 мск. В 21:00 в Cочи сыграют команды Уругвая и Португалии.

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