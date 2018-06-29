Йерро: cборная России по футболу опасна фланговыми атаками

В воскресенье пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/ Сборная России по футболу сильна фланговыми атаками и игрой в воздухе. Такое мнение высказал главный тренер команды Испании Фернандо Йерро, которого цитирует издание Marca.

В воскресенье на московском стадионе "Лужники" пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.

"Мы знаем, как играет российская команда. Фланговые атаки и борьба за мяч воздухе - именно этим они опасны. К тому же они будут играть на домашнем стадионе перед своими болельщиками", - отметил испанский специалист.

Йерро подчеркнул, что несмотря на критику вратаря Давида де Хеа, именно он будет играть в предстоящем матче. "Уважаю мнения других людей, но решения по составу принимаю я", - подчеркнул тренер.