Что ждет гостей чемпионата мира по футболу 30 июня

В Сочи устроят open-air от Кубинской школы танцев Мишеля Мартинеса, а в Самаре состоится бразильский карнавал

В Казани, где 30 июня пройдет матч 1/8 между сборными Аргентины и Франции, на площадке фан-феста болельщикам представят проект государственного камерного хора Татарстана "Поющая Казань". Хор и артисты республики исполнят интернациональное попурри на основе самых ярких мировых хитов. После перерыва на трансляцию матча сцену займут музыкальный проект RockStar Show и кавер группа Miami Dance.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу вышел на стадию плей-офф - первые матчи 1/8 состоятся уже в субботу. Помимо наблюдения за противостоянием первых двух пар сильнейших команд болельщики могут окунуться в атмосферу бразильского карнавала, попробовать изучить кубинские танцы и посетить Футбольную ночь. О том, что еще ждет болельщиков в городах проведения ЧМ-2018 - в материале ТАСС.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

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Суббота будет особым днем и для Сочи - стадион "Фишт" примет матч 1/8 финала между сборными Уругвая и Португалии. Этот праздник будет отмечен концертами на девяти площадках города-курорта, пять из которых расположены в Олимпийском парке. Кроме того, для фанатов в центре Сочи устроят open-air от Кубинской школы танцев Мишеля Мартинеса.

"Наши ученики под руководством профессионального кубинского танцора Мишеля Мартинеса исполнят прямо на улице сальсу. Гости ближайших отелей из Бразилии, Португалии, Испании, Перу и других стран, для которых кубинские ритмы стали родными, обещают присоединиться к нашему танцполу", - сообщила ТАСС руководитель кубинской школы танцев Инесса Мартинес.

Жгучие ритмы и рыцари

Настоящий бразильский карнавал планируется устроить в центре Самары в субботу. Как сообщила администрация города Самары, на пешеходной улице Куйбышева состоится танцевальный парад. "Второго июля на стадионе "Самара Арена" встретятся сборные Бразилии и Мексики, поэтому главной темой станут латиноамериканские танцы. Организаторы обещают устроить настоящий бразильский карнавал: девушки в нарядах из перьев, чирлидинг, оркестр, барабанщики", - сообщили в мэрии.

В Санкт-Петербурге в этот день рекомендуют выехать за пределы города и поближе познакомиться с традициями народов России на татаро-башкирском национальном празднике завершения весенних полевых работ - Сабантуе, который будут широко отмечать в деревне Энколово в Ленобласти. Гости смогут увидеть выступления творческих коллективов, борьбу на поясах "Куряш", а также лично поучаствовать в традиционных забавах, таких как подъем на столб, бои мешками на бревне, битье горшков с завязанными глазами и других.

Те из болельщиков, кто заинтересуется путешествиями из Петербурга в Ленинградскую область, смогут на электричке добраться до городка Приозерск, где в древней крепости Корела пройдет военно-исторический фестиваль реконструкторов "Русская крепость". Пешие и конные рыцарские турниры покажут реконструкторы средневековья на военно-историческом фестивале.

В его программу, как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, вошли конный и пеший рыцарские турниры, выступление фольклорных коллективов средневековой музыки, ярмарка сувениров и ремесел, большой пеший бой, мистерия. На фестивале проходят показательные сражения рыцарей, соревнования по европейским средневековым боевым искусствам, конкурсы на лучший исторический костюм и доспех. В рамках фестиваля этого года организован лучный турнир, участники которого устроят состязание по попаданию в яблоко на голове у 3D мишени.

Артисты и киберфутбол

В Нижнем Новгороде на фестивале болельщиков перед трансляцией матча Уругвай - Португалия выступит группа "Аляска". Это один из узнаваемых по звучанию музыкальных проектов города.

В Ростове-на-Дону следующая игра состоится только 2 июля - сборные Японии и Бельгии поборются за выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Болельщики же начнут прибывать в город раньше, и кто-то уже проведет здесь свои выходные. Для любителей футбола 30 июня в одном из центральных парков города - парке имени Горького - пройдет киберфутбольный турнир "Дружба народов" на PlayStation - любой желающий сможет побыть на месте своего кумира.

После матча

Уже два дня как опустели трибуны 45-тысячного стадиона "Волгоград-Арена", матчи чемпионата мира по футболу завершились еще в четверг, но город продолжает жить футболом. Главным культурным событием субботы в Волгограде станет Футбольная ночь в музее-заповеднике бывшей колонии немецких переселенцев в Нижнем Поволжье Старая Сарепта.

Как рассказал ТАСС директор музея Александр Баженов, акция, посвященная футболу, начнется с квестбола - командной экшн-игры, в которую входят спортивные викторины, полосы препятствий, логические и поисковые задачи и многое другое. "Пройдя необычный квестбол участники не только проявят смекалку, проверят знания и умения, но и узнают интересные факты из мира спорта, откроют для себя неизвестные страницы истории чемпионатов мира по футболу", - сказал Баженов.

В Калининграде футбольный праздник продолжится всемирной янтарной неделей "Амберсфер", которая стартует в субботу. В ее рамках пройдут открытый чемпионат по ловле янтаря, выставки ювелирных изделий из янтаря, мастер-классы по его обработке, участники изготовят янтарную карту региона. Будет проходить фестиваль уличной еды и ежедневные концерты, в том числе классической музыки.