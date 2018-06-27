Сборные Франции и Аргентины сыграют в первом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

В другом матче на этой же стадии турнира встретятся команды Уругвая и Португалии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двумя матчами в Казани и Сочи в субботу стартует стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Откроют программу плей-офф сборные Франции и Аргентины, а в вечерней встрече сыграют команды Уругвая и Португалии. Матч сборных Франции и Аргентины пройдет на "Казань- Арене" в 17:00 мск. Французская сборная досрочно пробилась в плей-офф, одержав победы над командами Австралии (2:1) и Перу (1:0), а затем и гарантировав себе первое место после нулевой ничьей с датчанами. Однако у команды Дидье Дешама, несмотря на наличие игроков высокого класса в полузащите и нападении, пока серьезные проблемы с организацией атакующих действий. В атаке французская сборная действует сумбурно, больше полагаясь на индивидуальное мастерство футболистов, при этом Демаш старается действовать в атакующей манере - в основном составе команды выходят три, а то и четыре нападающих.

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Однако французы надежно действовали в обороне, пропустив лишь один мяч с пенальти, назначенный за игру рукой Самюэля Умтити во встрече с австралийцами. Наставник сборной Франции позволил себе предоставить отдых лидерам во встрече с датчанами - лишь защитники Рафаэль Варан и Лукас Эрнандес, полузащитник Н'Голо Канте и форвард Антуан Гризманн провели по три матча в основном составе. При этом Эрнандес получил мышечную травму, и его участие в предстоящей встрече находится под вопросом. "Месси - яркая звезда" Сборная Аргентины лишь в самый последний момент сумела получить путевку в плей-офф, победив сборную Нигерии (2:1) благодаря мячу Маркоса Рохо на 86-й минуте. Аргентинцы, наконец, проявили характер, однако цельный игры у двукратных чемпионов мира вновь не получилось. Впрочем, в "матче жизни" с "суперорлами" сборная Аргентины сумела добиться необходимого результата, а именно это и необходимо любой команде в плей-офф чемпионата мира. Наконец, забил свой гол Лионель Месси, который в матче с нигерийцами сыграл не так ярко, но полезно для команды. В центре поля ему помогал Эвер Банега, которому в пятницу исполнилось 30 лет, а в воротах появился надежный Франко Армани. При этом аргентинцы все еще допускали грубые ошибки в обороне, имели большие проблемы при переходе в атаку, да и форвард Гонсало Игуаин вновь сыграл неэффективно.

"Сложно быть на высоте такого великого игрока, как Лео Месси, он - яркая звезда для всех нас. Мы должны играть так, чтобы приблизиться к его уровню, футболистам с опытом иногда это удается, другим еще надо время", - сказал наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Судя по увиденному на тренировках аргентинцев, команда будет играть без чистого форварда - Игуаина заменит фланговый футболист Кристиан Павон. Сампаоли намерен вновь изменить расстановку команды, а также роль Месси на поле, который займет позицию так называемой "ложной девятки" - центрфорварда, смещающегося вглубь. По мнению Сампаоли, справиться с соперником его команде поможет постоянный контроль мяча, чтобы не оставлять французам свободного пространства. Сборные Франции и Аргентины провели два матча на чемпионатах мира - в 1930 и 1978 гг., оба раза победили южноамериканцы, которые в итоге добирались до финала. 40 лет назад на домашнем турнире они впервые выиграли мировое первенство. Главным арбитром матча команд Франции и Аргентины назначен Алиреза Фагани из Ирана. Роналду не лишил уругвайцев сна В 21:00 на сочинской арене "Фишт" сыграют сборные Уругвая и Португалии. Уругвайцы выиграли все три матча на групповой стадии (таким же результатом могут похвастаться лишь сборные Хорватии и Бельгии), при этом в решающей игре за первое место подопечные Оскара Табареса разгромили команду России - 3:0. В стартовых матчах со сборными Египта и Саудовской Аравии уругвайцы победили с минимальным преимуществом (1:0), но к матчу с хозяевами турнира прибавили в движении и организации игры. К тому же почувствовал вкус голам их ударный форвард - Луис Суарес, который забил победные мячи саудовцам и россиянам. Забил и его напарник Эдинсон Кавани, так что нападение сборной Уругвая вновь стало грозной силой. При этом сборная Уругвая - единственная команда на турнире, которая не пропустила еще ни одного мяча.

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Сборная Португалии оказалась на грани катастрофы, едва удержав ничью во встрече с иранцами, где лидер команды Криштиану Роналду не реализовал пенальти и едва не заработал удаление. Однако Роналду в одиночку принес португальцам ничью с командой Испании (3:3) и забил победный гол в ворота марокканцев (1:0). В целом сборная Португалии играет на нынешнем турнире блекло, часто теряя мяч в центре поля. Главным достоинством сборной Португалии остается умение терпеть и самоотверженно защищаться, во многом благодаря чему она два года назад выиграла чемпионат Европы. В стане сборной Уругвая к Роналду относятся уважительно, но не боятся. "Сна он нас не лишил", - заявил Табарес. "Нет такого игрока, который мог бы его остановить; значит, нам надо противостоять ему командой. Мы это сможем, у нас опытная команда, где многие выигрывали европейские чемпионаты и еврокубки", - считает наставник уругвайцев. Он также напомнил, что его футболистам необходимо учесть ошибки 2014 года, когда в 1/8 финала уругвайцы проиграли сборной Колумбии во главе с блиставшим Хамесом Родригесом. Тогда сборной Уругвая не мог помочь дисквалифицированный Луис Суарес. Форвард испанской "Барселоны" не видит в противостоянии с Роналду клубного подтекста, учитывая, что португалец выступает за мадридский "Реал". "Конечно, в каждом матче друг против друга мы сражаемся за свои команды, но сейчас ситуация иная. Речь идет о национальных сборных", - сказал Суарес. Сантуш проиграл кофе из-за Роналду Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, дождавшись вопроса о роли Роналду в его команде, рассмеялся, сказав, что проиграл кофе в споре с пресс- атташе сборной, так как был уверен, что об этом спрашивать уже не будут.

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