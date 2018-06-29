Президентский полк выступит на Красной площади для гостей чемпионата мира по футболу

Увидеть первое выступление 30 июня может каждый, купив билет на посещение территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка в субботу проведут не одно, а два церемониальных выступления, чтобы посмотреть их могло большее число москвичей и гостей чемпионата мира по футболу. Торжественный развод пеших и конных караулов в полдень пройдет, как обычно, на Соборной площади в Кремле, а в 16:00 мск - на Красной площади.

Как рассказали ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), в обеих церемониях будет задействован один состав военнослужащих и лошадей. Чтобы опробовать новую площадку, на Красной площади была проведена репетиция церемонии. Увидеть первую церемонию в субботу, 30 июня, может каждый желающий, купив билет на посещение территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Для того, чтобы посмотреть второе выступление кремлевцев - на Красной площади - билеты не нужны.

Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в воинских Уставах и Артикулах с Петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III. Во времена Российской империи развод не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах.

Возрожденная торжественная церемония развода караулов проводится в Кремле с 2005 года каждую субботу с апреля по октябрь. Посмотреть ее неизменно собираются сотни зрителей. В разводе караулов принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр - подразделения Службы коменданта Московского Кремля ФСО. Военные облачаются в особую церемониальную форму, элементы которой соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии образца 1909-1913 годов.

В основу классической части выступления положены динамичные перестроения военнослужащих в различные варианты строя и выполнение ими специальных приемов с оружием. При этом особое внимание уделяется слаженности и четкости при выполнении всех элементов программы, а неизменной визитной карточкой кремлевцев остается строевой шаг.

Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих осеннего призыва, проходящих военную службу в Роте специального караула. Наиболее сложные специальные строевые приемы с оружием выполняют военнослужащие, проходящие службу по контракту. 14 всадников Кавалерийского почетного эскорта выполняют также весьма сложные элементы, среди которых, например, "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча" и "цепочка", а также приемы со штатным холодным оружием.