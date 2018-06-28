историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
29 июня, 23:14
Гости ЧМ-2018 окунулись в атмосферу мексиканского "фестиваля мертвых" в центре Москвы
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
{{curSlide+1}} / 7
Ближайшие матчи
30 июня, 17:00
1/8 финала
ФранцияАргентина
30 июня, 21:00
1/8 финала
УругвайПортугалия
1 июля, 17:00
1/8 финала
ИспанияРоссия
расписание всех игр
В столице решили провести торжества в пятницу, чтобы познакомить всех москвичей и гостей города с культурой и пригласить на настоящий праздник

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Гостиный двор в Москве в пятницу превратился в карнавал мертвых. Познакомить жителей и гостей столицы с древней традицией Дня мертвых решили в Национальном доме болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico, организованном во время чемпионата мира по футболу.

Историки возводят традицию Дня мертвых, который празднуется также в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, к древним народам ольмеков и майя, жившим на территории от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа 2500-3000 лет назад. Ритуалы, алтари из черепов и поклонение богине Миктлансиуатль эволюционировали к началу XX века в карнавал и так называемую Катрину - образ женщины-скелета, созданный художником Хосе Гуадалупой Посадой в начале XX века и ставший новым символом древней богини загробного мира. Торжества приходятся на празднование двух католических праздников - Дня всех святых (1 ноября) и Дня всех душ (2 ноября).

В Москве решили провести торжества в пятницу, чтобы познакомить всех москвичей и гостей города с культурой и пригласить на настоящий праздник.

Смотрите также
Мексиканский "фестиваль мертвых" прошел в московском Гостином дворе

"В эти дни (Дни мертвых празднуются 1 и 2 ноября - прим. ТАСС) мы чтим наших мертвых, - поделился болельщик сборной Мексики Хуан. - Мы украшаем могилы, делаем алтари, приносим умершим их любимые сладости, ставим свечки и искренне ждем, что души посетят нас. Мне кажется, самое главное, что эта традиция подразумевает улыбку, мы устраиваем карнавал, поем. Мы грустим, что души близких покинули нас, но продолжаем радоваться жизни и хотим, чтобы и они в эти дни не скучали".

Ритуалов в Гостином дворе не устраивали, ограничились 20-минутным карнавалом. Изначально организаторы хотели провести его на Красной площади, но в итоге пришлось ограничиться залом и сценой. Тем не менее атмосферой праздника должны были проникнуться все заглянувшие.

Черт с усами

Вдоль зала - 32 больших мяча, каждый объять могут только трое. Каждый из них посвящен стране - участнице чемпионата мира. У каждого своя тональность, каждый ярко и оригинально обыгрывает традиционные сюжеты стран.

Справа лавки с рукоделиями. Пестрые объемные черепа из бисера и кусочков ткани не пугают, но завораживают прохожих своей красотой и тонкой работой мастера. Рядом - не менее красивый Кубок мира по футболу, с которым сфотографироваться может каждый. В центре павильона большой мяч той же работы с изображениями звезд футбола Пеле, Диего Марадоны, Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Дэвида Бекхэма.

В зале то и дело проскальзывают и мило улыбаются черепами Катрин изысканные дамы с зонтиками и кавалеры, мимо проходят скелеты в национальных одеждах, старомодный военачальник с флагом в руках напускно и горделиво позирует фотокорреспондентам. Скелетов, дьяволов и даже одного ангелочка всего набралось человек сорок. Остальные могли перекраситься в "ужастиков" уже на празднике, многие пришли оригинальными уже с улицы.

Смотрите также
В Самаре в преддверии матча ЧМ-2018 Бразилия - Мексика пройдет бразильский карнавал

"Честно, я футбол не смотрю, но ссылку с этим мероприятием мне кинула подруга - она знает, что я очень люблю все, что связано с Мексикой", - поделился незадолго до начала карнавала москвич Руслан, белобрысый молодой человек, расположившийся в костюме красного черта на трибуне перед сценой, на сидении слева - огромная красно- черная рогатая голова с такими же огромными черными усами, похожими на туалетные ершики. "Пришли заранее, переоделись, выучили четыре танца и скоро пойдем за сцену готовиться к выступлению. Вообще классно тут, пообщаться можно, очень расширяет кругозор", - скромно порадовался Руслан.

Через несколько сидений расположился нога на ногу высокий, загорелый, импозантный мужчина лет пятидесяти с будто выгоревшими на солнце белыми острыми усами и бородкой, которые дополнялись серебряным нарядом. Мужчина вальяжными движениями отпивает кофе и ждет, когда у него спросят, как он сюда попал. "Я наполовину русский и наполовину татарин. Знаете, я очень-очень люблю путешествовать, много где бывал и здесь сейчас получил такую прекрасную возможность, честно, я просто счастлив", - также вальяжно рассказал он с необычным акцентом и с радостью отвлекся на корреспондента с телекамерой.

Без "хлеба мертвых", но с шаурмой

К началу карнавала у сцены собралось примерно две тысячи человек. В толпе то и дело слышался испанский язык, английский, китайский, но превалировал русский. С первыми аккордами ансамбля музыкантов-мариачи люди начали подтягиваться к сцене, а когда на ней появились "ужастики", уже столпились. Толпа быстро подхватила ритмичность мелодии, некоторые успевали повторять за "ужастиками" на сцене незамысловатые движения бедрами и руками.

В такой дружелюбной и веселой обстановке немного дал слабину и разговорился охранник у сцены. "Я здесь первый день. Но это так здорово, когда в одном месте могут собраться такие разные люди и повеселиться вместе. Это объединяет народы", - с очень серьезным видом поделился наблюдением мужчина.

Смотрите также
Мексиканский "карнавал мертвых" пройдет на улицах Москвы 29 июня

К сожалению собравшихся, карнавал продлился недолго. Многие зал покинули, но еще больше людей остались и продолжили веселиться. Несколько запыхавшихся семей охали, что опоздали. Традиционного сладкого "хлеба мертвых" в зале не оказалось, зато можно было заправиться пивом и очень вкусной шаурмой.

Пока жители и гости столицы познавали мексиканскую культуру в зале, мексиканцы заполонили один из магазинов с местными сувенирами. "Необычно сегодня получилось, все-таки у нас это огромный карнавал на улице. Но тоже весело, главное, все пришедшие улыбнулись. Значит, поняли нас", - поделился теперь уже новый знакомый корреспондента ТАСС Хуан.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Гости ЧМ-2018 окунулись в атмосферу мексиканского "фестиваля мертвых" в центре Москвы
29 июня, 23:14
Канчельскис: бельгийцы, англичане и французы будут фаворитами 1/8 финала ЧМ
29 июня, 22:18
Голландский арбитр Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018
29 июня, 22:14
Матч ЧМ Бразилия - Сербия посмотрело рекордное число бразильских телезрителей за 12 лет
29 июня, 21:35
Сантуш: сборная Португалии по футболу сможет найти "лазейки" для победы над уругвайцами
29 июня, 20:55
Тренер сборной Португалии по футболу выиграл кофе после вопроса журналиста о Роналду
29 июня, 20:53
Силва: матч ЧМ-2018 Уругвай - Португалия станет отличным противостоянием сильных команд
29 июня, 20:46
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White