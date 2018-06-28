Гости ЧМ-2018 окунулись в атмосферу мексиканского "фестиваля мертвых" в центре Москвы

В столице решили провести торжества в пятницу, чтобы познакомить всех москвичей и гостей города с культурой и пригласить на настоящий праздник

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Гостиный двор в Москве в пятницу превратился в карнавал мертвых. Познакомить жителей и гостей столицы с древней традицией Дня мертвых решили в Национальном доме болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico, организованном во время чемпионата мира по футболу. Историки возводят традицию Дня мертвых, который празднуется также в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, к древним народам ольмеков и майя, жившим на территории от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа 2500-3000 лет назад. Ритуалы, алтари из черепов и поклонение богине Миктлансиуатль эволюционировали к началу XX века в карнавал и так называемую Катрину - образ женщины-скелета, созданный художником Хосе Гуадалупой Посадой в начале XX века и ставший новым символом древней богини загробного мира. Торжества приходятся на празднование двух католических праздников - Дня всех святых (1 ноября) и Дня всех душ (2 ноября). В Москве решили провести торжества в пятницу, чтобы познакомить всех москвичей и гостей города с культурой и пригласить на настоящий праздник.

"В эти дни (Дни мертвых празднуются 1 и 2 ноября - прим. ТАСС) мы чтим наших мертвых, - поделился болельщик сборной Мексики Хуан. - Мы украшаем могилы, делаем алтари, приносим умершим их любимые сладости, ставим свечки и искренне ждем, что души посетят нас. Мне кажется, самое главное, что эта традиция подразумевает улыбку, мы устраиваем карнавал, поем. Мы грустим, что души близких покинули нас, но продолжаем радоваться жизни и хотим, чтобы и они в эти дни не скучали". Ритуалов в Гостином дворе не устраивали, ограничились 20-минутным карнавалом. Изначально организаторы хотели провести его на Красной площади, но в итоге пришлось ограничиться залом и сценой. Тем не менее атмосферой праздника должны были проникнуться все заглянувшие. Черт с усами Вдоль зала - 32 больших мяча, каждый объять могут только трое. Каждый из них посвящен стране - участнице чемпионата мира. У каждого своя тональность, каждый ярко и оригинально обыгрывает традиционные сюжеты стран. Справа лавки с рукоделиями. Пестрые объемные черепа из бисера и кусочков ткани не пугают, но завораживают прохожих своей красотой и тонкой работой мастера. Рядом - не менее красивый Кубок мира по футболу, с которым сфотографироваться может каждый. В центре павильона большой мяч той же работы с изображениями звезд футбола Пеле, Диего Марадоны, Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Дэвида Бекхэма. В зале то и дело проскальзывают и мило улыбаются черепами Катрин изысканные дамы с зонтиками и кавалеры, мимо проходят скелеты в национальных одеждах, старомодный военачальник с флагом в руках напускно и горделиво позирует фотокорреспондентам. Скелетов, дьяволов и даже одного ангелочка всего набралось человек сорок. Остальные могли перекраситься в "ужастиков" уже на празднике, многие пришли оригинальными уже с улицы.

"Честно, я футбол не смотрю, но ссылку с этим мероприятием мне кинула подруга - она знает, что я очень люблю все, что связано с Мексикой", - поделился незадолго до начала карнавала москвич Руслан, белобрысый молодой человек, расположившийся в костюме красного черта на трибуне перед сценой, на сидении слева - огромная красно- черная рогатая голова с такими же огромными черными усами, похожими на туалетные ершики. "Пришли заранее, переоделись, выучили четыре танца и скоро пойдем за сцену готовиться к выступлению. Вообще классно тут, пообщаться можно, очень расширяет кругозор", - скромно порадовался Руслан. Через несколько сидений расположился нога на ногу высокий, загорелый, импозантный мужчина лет пятидесяти с будто выгоревшими на солнце белыми острыми усами и бородкой, которые дополнялись серебряным нарядом. Мужчина вальяжными движениями отпивает кофе и ждет, когда у него спросят, как он сюда попал. "Я наполовину русский и наполовину татарин. Знаете, я очень-очень люблю путешествовать, много где бывал и здесь сейчас получил такую прекрасную возможность, честно, я просто счастлив", - также вальяжно рассказал он с необычным акцентом и с радостью отвлекся на корреспондента с телекамерой. Без "хлеба мертвых", но с шаурмой К началу карнавала у сцены собралось примерно две тысячи человек. В толпе то и дело слышался испанский язык, английский, китайский, но превалировал русский. С первыми аккордами ансамбля музыкантов-мариачи люди начали подтягиваться к сцене, а когда на ней появились "ужастики", уже столпились. Толпа быстро подхватила ритмичность мелодии, некоторые успевали повторять за "ужастиками" на сцене незамысловатые движения бедрами и руками. В такой дружелюбной и веселой обстановке немного дал слабину и разговорился охранник у сцены. "Я здесь первый день. Но это так здорово, когда в одном месте могут собраться такие разные люди и повеселиться вместе. Это объединяет народы", - с очень серьезным видом поделился наблюдением мужчина.