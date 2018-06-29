Власти Аргентины попросили наказать своего болельщика за насмешку над другим фанатом на ЧМ

В соцсетях появился видеоролик, на котором Хуан Пабло Ольгин попросил болельщика-араба повторить на испанском языке призыв взорвать футбольный клуб из города Насчель

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Власти Аргентины попросили лишить чиновника из населенного пункта Папагайос (провинции Сан-Луис) права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за насмешки над болельщиком-арабом. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Twitter.

Ранее в социальных сетях появилось видеозапись, на которой аргентинец Хуан Пабло Ольгин просит болельщика-араба, не знающего испанский язык, повторить за ним призыв взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.

"Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб "Насчель", использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим ", - написала Буллрич.