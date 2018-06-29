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29 июня, 22:35
СМИ: футболист сборной Англии Дельф отправится домой из-за рождения ребенка
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Отмечается, что 28-летний футболист вернется в команду после рождения ребенка

ТАСС, 29 июня. Полузащитник сборной Англии по футболу Фабиан Дельф будет вынужден временно покинуть расположение национальной команды, которая участвует в чемпионате мира, из-за рождения третьего ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что 28-летний футболист вернется в команду после рождения ребенка. Дельф знал, что ему придется на время покинуть Россию. Футболист поблагодарил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за то, что тот позволил ему отлучиться домой.

Сборная Англии заняла второе место в группе G, набрав шесть очков. В 1/8 финала англичане сыграют со сборной Колумбии, встреча пройдет 3 июля на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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