Голландский арбитр Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018

Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

ТАСС, 29 июня. Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ассистентами Кейперса будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервным арбитром - Клемен Тюрпен, резервным ассистентом - Николя Дано (оба - Франция).