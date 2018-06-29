Голландский арбитр Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018

ТАСС, 29 июня. Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Ассистентами Кейперса будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервным арбитром - Клемен Тюрпен, резервным ассистентом - Николя Дано (оба - Франция).
Матч Испания - Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск.
Также стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира между командами Хорватии и Дании, который пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде (21:00 мск). Главным судьей этой встречи назначен Нестор Питана, ассистентами - Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти (все - Аргентина), резервным арбитром - Энрике Касерес, резервным ассистентом Эдуардо Кардосо (оба - Парагвай).
Победители матчей Испания - Россия и Хорватия - Дания сыграют друг с другом в четвертьфинале, который пройдет в Сочи 7 июля. --0--сю/вж