Канчельскис: бельгийцы, англичане и французы будут фаворитами 1/8 финала ЧМ

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной России также отметил игру хорватской сборной

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборные Бельгии, Англии и Франции будут фаворитами своих матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис. 30 июня пройдут первые встречи 1/8 финала, в которых в Казани сыграют сборные Франции и Аргентины, а в Сочи - Португалии и Уругвая. Игра в Казани начнется в 17:00 мск, в Сочи - в 21:00 мск. Бельгийцы сыграют с японцами 2 июля в Ростове-на-Дону (21:00), англичане - с колумбийцами 3 июля в Москве на стадионе "Спартак". "Я думаю, что фаворитами в первом круге плей-офф станут бельгийцы, англичане и французы. Бразилия тоже будет иметь шанс, только если Неймар прекратит заниматься ерундой, начнет играть для команды, а не для себя, не будет танцевать в середине поля", - отметил Канчельскис.

"Есть еще и испанцы, у которых хороший подбор игроков. У них большой шанс побороться за медали, но им еще играть против хозяев чемпионата мира, у которых будет мощная поддержка. Хотя им не привыкать", - считает эксперт. Канчельскис отметил игру хорватской сборной. "Хорваты впечатлили - это хорошая организованная команда, французы также неплохо выглядят. Мне и бразильцы нравятся, но у них все-таки есть Неймар, играющий больше на себя. Он все что- то хочет показать в середине поля: если бы это он делал в штрафной, то я еще понимаю, но танцевать чечетку в середине поля - это не игра нападающего", - отметил он. Игры сборной России с командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) не отражают реальной силы россиян на турнире, считает Канчельскис. "Конечно, хорошо, что мы вышли из группы, особенно для болельщиков, порадовали забитыми голами. Но вот игра со сборной Уругвая является реальным показателем нашей силы, так что выводы можно будет делать только после игры с командой Испании", - сказал Канчельскис. Месси трудно одному Сборная Аргентины вышла в плей-офф, забив решающий мяч в самом конце матча третьего тура группового этапа с командой Нигерии (2:1). "Видны проблемы внутри команды, можно только предполагать какие, но для Месси это серьезное давление со всех сторон - болельщики, пресса. Все его сравнивают с Марадоной, ему тяжело. Да и команда играет не так, как "Барселона" - она должна ему помогать, а помощи, как в "Барселоне", я не вижу. Один Месси с трудом может что-то сделать, тем более когда все от него ожидают волшебства, что он будет выходить и забивать по два-три гола", - подчеркнул Канчельскис.

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