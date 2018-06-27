Матч ЧМ Бразилия - Сербия посмотрело рекордное число бразильских телезрителей за 12 лет

На протяжении всей встречи игру в среднем смотрело 59,09 млн человек на крупнейшем бразильском телеканале - это лучший показатель для игр чемпионата мира с 2006 года, когда турнир проходил в Германии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Матч заключительного тура чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Сербии установил рекорд по числу зрителей за последние 12 лет на бразильском телеканале Globo. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч между сборными Бразилии и Сербии состоялся 27 июня на московском стадионе "Спартак" и завершился победой южноамериканской команды со счетом 2:0. На протяжении всей встречи игру в среднем смотрело 59,09 млн человек на крупнейшем бразильском телеканале - это лучший показатель для игр чемпионата мира с 2006 года, когда турнир проходил в Германии. Несмотря на то, что матч проходил в середине недели и начинался в разгар рабочего дня в (15:00 по местному времени), его посмотрело 29,19% населения страны. За предыдущей встречей бразильцев на мировом первенстве с командой Коста-Рики (2:0) в среднем наблюдало 55,87 млн человек.

Сборная Бразилии набрала семь очков и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира из группы Е. В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики. Матч пройдет 2 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск.

Чемпионат мира завершится 15 июля.