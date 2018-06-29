Тренер сборной Португалии по футболу выиграл кофе после вопроса журналиста о Роналду

Ответив на несколько вопросов о подготовке команды к матчу против уругвайцев, Сантуш получил вопрос о зависимости сборной Португалии от ее капитана

Предматчевая пресс-конференция сборной Португалии прошла за день до матча 1/8 финала чемпионата мира против уругвайцев. Игра состоится на сочинском стадионе "Фишт" в субботу, начало - 21:00 мск.

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш выиграл кофе после вопроса журналистов о значении нападающего Криштиану Роналду для команды. Это произошло после пари тренера с кем- то из португальской сборной, отметил Сантуш на пресс- конференции.

Ответив на несколько вопросов о подготовке команды к матчу против уругвайцев, Сантуш получил вопрос о зависимости сборной Португалии от ее капитана Криштиану Роналду. Тренер дружелюбно посмеялся и отметил, что выиграл кофе в пари с кем-то из членов команды.

"Теперь мне достанется бесплатный кофе. Мы поспорили, что такой вопрос обязательно прозвучит сегодня, хотя я отвечал на него много раз", - с улыбкой сказал Сантуш.

"Я уважительно отношусь к Роналду, у нас есть один из лучших футболистов в мире. Каждая сборная зависит от своих игроков, такое можно сказать и об уругвайцах. Однако играет команда, нам нужна она, а не просто Роналду. Если будет играть только Криштиану, мы проиграем, ему нужна поддержка всей команды", - добавил по существу португальский специалист.

Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира, став второй в группе В с пятью очками. Португальцы победили команду Марокко (1:0) и сыграли вничью со сборными Испании (3:3) и Ирана (1:1). Роналду забил четыре из пяти голов своей команды, в том числе сделал хет-трик в матче с испанцами. Капитан португальской сборной является одним из лучших бомбардиров ЧМ-2018.