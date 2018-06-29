Криштиану Роналду исполнил танец на тренировке сборной Португалии

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду исполнил танец во время тренировки национальной команды на базе в подмосковном Кратове. Видео опубликовано на странице портала Goal в Twitter.
Во время тренировки все футболисты находились в приподнятом настроении. Роналду подшучивал над партнерами по команде, а также исполнил небольшой танец.
Ahead of his team's clash with Uruguay, Cristiano Ronaldo had his dancing shoes on at Portugal training!— Goal (@goal) June 29, 2018
Credit: Ruptly pic.twitter.com/lsFiyKhakK
Позднее в пятницу сборная Португалии прилетела в Сочи для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против команды Уругвая.
На чемпионате мира португалец забил четыре мяча, три из которых пришлись на матч против сборной Испании (3:3). В списке бомбардиров Роналду делит второе место с бельгийцем Ромелу Лукаку, лидирует англичанин Гарри Кейн, на счету которого пять голов. Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе "Фишт" 30 июня. Встреча начнется в 21:00 мск.
Победитель матча между командами Уругвая и Португалии проведет четвертьфинальную встречу чемпионата мира 6 июля в Нижнем Новгороде. Соперником уругвайцев или португальцев станет сборная Франции или Аргентины - они начнут очный матч 30 июня в Казани в 17:00 мск.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.