Криштиану Роналду исполнил танец на тренировке сборной Португалии

Во время занятия все футболисты национальной команды находились в приподнятом настроении

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду исполнил танец во время тренировки национальной команды на базе в подмосковном Кратове. Видео опубликовано на странице портала Goal в Twitter. Во время тренировки все футболисты находились в приподнятом настроении. Роналду подшучивал над партнерами по команде, а также исполнил небольшой танец.

Ahead of his team's clash with Uruguay, Cristiano Ronaldo had his dancing shoes on at Portugal training!



Credit: Ruptly pic.twitter.com/lsFiyKhakK — Goal (@goal) June 29, 2018