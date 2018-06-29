Сантуш: сборная Португалии по футболу сможет найти "лазейки" для победы над уругвайцами

Тренер отметил, что португальцы ощущают поддержку болельщиков и не чувствуют излишнего давления с их стороны

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Каждая команда имеет слабые места, и сборная Португалии найдет такие у уругвайской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш.

"Известно, какой командой является сборная Уругвая, тренер [Оскар Табарес] работает с ними 12 лет, мы знакомы с их игроками. Это очень серьезная команда, пытаясь ее проанализировать, изучить, сталкиваешься с тем, что не так просто найти слабые места. Однако мы готовы к выступлению против них, в каждой команде все-таки есть "лазейки", которые нужно знать и пробить, это очень важно. Завтра на поле вы увидите команды, которые ничего не пожалеют для победы", - сказал Сантуш.

Тренер отметил, что португальцы ощущают поддержку болельщиков и не чувствуют излишнего давления с их стороны. "Мы ощущаем поддержку болельщиков, чувствуем единство с ними, а давление нас не очень угнетает. Я думаю, что завтра сборная Португалии победит, но я обязательно хотел бы отметить силу уругвайцев. Завтра важна не статистика, а только сам матч, мы будем выступать на основе доверия и уважения к соперникам", - подчеркнул Сантуш.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы, однако команда сейчас сконцентрирована только на текущих задачах. "Евро был два года назад, а сейчас всем игрокам хочется выйти в четвертьфинал. Время покажет, вне поля можно только гадать, а надо фокусироваться на сборной Уругвая. Думаю, наши футболисты покажут свои лучшие качества на поле, Португалии нужна только победа, а любая ошибка может оказаться фатальной", - заключил Сантуш.

Португальская сборная с пятью очками заняла второе место в группе В. На групповой стадии чемпионата мира португальцы обыграли команду Марокко (1:0) и добились ничейного результата в матчах с испанцами (3:3) и иранцами (1:1). Сборная Уругвая с девятью очками после трех побед стала первой в группе А. Соперник победителя матча Уругвай - Португалия определится в субботу в игре между сборными Франции и Аргентины, которая начнется в Казани в 17:00 мск.