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29 июня, 20:46
Силва: матч ЧМ-2018 Уругвай - Португалия станет отличным противостоянием сильных команд
Адриен Силва
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Футболист заверил, что сборная Португалии знает слабые стороны соперника

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии станет великолепным противостоянием двух команд без излишней агрессии. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник португальской сборной Адриен Силва.

Встреча пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

"Все относительно и зависит от каждого отдельного матча. Мы неплохо играли, достигли первой цели [выхода в плей-офф], а завтра надеемся на победу. Не думаю, что игра будет агрессивной, это будет приятным и великолепным единоборством двух команд - больших сборных. Наша команда готова к любому сценарию в обороне и в атаке, матч будет интересным", - сказал Силва.

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Футболист заверил, что сборная Португалии знает слабые стороны соперника. "Мы качественная команда, хотя будем играть против другой сильной сборной, но мы нашли минусы уругвайцев и готовы к тому, чтобы добиться победы. Не считаю, что мы лучше, посмотрим завтра и проверим на поле. Сборная Уругвая не пропустила голов на групповой стадии, но я надеюсь, что мы сможем пробить их защиту", - отметил Силва.

Сборная Португалии на ЧМ-2018 уже провела один матч в Сочи - 15 июня в стартовой игре турнира португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3). "Действительно, мы здесь уже второй раз по ходу турнира. Тут очень интересный и живописный стадион, построенный в красивом месте. Здесь приятно выступать, и я надеюсь, что сборная Португалии здесь одержит победу", - заключил Силва.

Португальцы в рамках группового этапа также одержали победу над командой Марокко (1:0) и сыграли вничью с иранцами (1:1), заняв второе место в группе В. Сборная Уругвая первенствовала в группе А, добившись побед во всех трех матчах - над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Победитель игры между сборными Уругвая и Португалии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Франция - Аргентина, который состоится в субботу в Казани, начало 17:00 - мск.

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