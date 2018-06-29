Силва: матч ЧМ-2018 Уругвай - Португалия станет отличным противостоянием сильных команд

Футболист заверил, что сборная Португалии знает слабые стороны соперника

"Все относительно и зависит от каждого отдельного матча. Мы неплохо играли, достигли первой цели [выхода в плей-офф], а завтра надеемся на победу. Не думаю, что игра будет агрессивной, это будет приятным и великолепным единоборством двух команд - больших сборных. Наша команда готова к любому сценарию в обороне и в атаке, матч будет интересным", - сказал Силва.

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии станет великолепным противостоянием двух команд без излишней агрессии. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник португальской сборной Адриен Силва.

Футболист заверил, что сборная Португалии знает слабые стороны соперника. "Мы качественная команда, хотя будем играть против другой сильной сборной, но мы нашли минусы уругвайцев и готовы к тому, чтобы добиться победы. Не считаю, что мы лучше, посмотрим завтра и проверим на поле. Сборная Уругвая не пропустила голов на групповой стадии, но я надеюсь, что мы сможем пробить их защиту", - отметил Силва.

Сборная Португалии на ЧМ-2018 уже провела один матч в Сочи - 15 июня в стартовой игре турнира португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3). "Действительно, мы здесь уже второй раз по ходу турнира. Тут очень интересный и живописный стадион, построенный в красивом месте. Здесь приятно выступать, и я надеюсь, что сборная Португалии здесь одержит победу", - заключил Силва.

Португальцы в рамках группового этапа также одержали победу над командой Марокко (1:0) и сыграли вничью с иранцами (1:1), заняв второе место в группе В. Сборная Уругвая первенствовала в группе А, добившись побед во всех трех матчах - над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Победитель игры между сборными Уругвая и Португалии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Франция - Аргентина, который состоится в субботу в Казани, начало 17:00 - мск.