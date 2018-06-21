В Москве из-за непогоды приостановят работу фан-зоны ЧМ-2018 по футболу

Закрытие площадки фан-феста направлено прежде всего на обеспечение безопасности посетителей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Работа фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве будет временно приостановлена из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в заявлении руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, поступившем в распоряжении ТАСС.

Фан-зона в Москве была открыта 10 июня.

"Согласно решению комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, 30 июня будет временно приостановлена работа площадки Фестиваля болельщиков ФИФА [Международной федерации футбола] на Воробьевых горах. Данное решение принято ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в том числе резких порывов ветра, ожидаемых 30 июня в дневное и вечернее время. Закрытие площадки фан-феста направлено прежде всего на обеспечение безопасности посетителей в условиях сложных погодных условий в часы проведения матчей чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Фан-зона, на территории которой расположен огромный экран для бесплатного просмотра матчей чемпионата мира, находится рядом с главным зданием Московского государственного университета. Ранее Гуляев сообщал ТАСС, что в Москве уже организованы альтернативные площадки для просмотра матчей турнира. В частности, площадки организованы в ТЦ "Мега Теплый Стан", "Авиапарк", "Метрополис", "Ривьера", "Парк Хаус" и "Цветной". Матчи можно увидеть в московских ресторанах и барах, а также в Гостином дворе, где к старту чемпионата открылся Дом Мексики.