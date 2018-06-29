Каземиро: cборная Бразилии улучшает игру с каждым матчем чемпионата мира по футболу

Полузащитник отметил, что в матче 1/8 финала с командой Мексики сборной Бразилии необходимо быть внимательнее

Бразильцы по итогам группового этапа с семью очками заняли первое место в группе Е. Помимо побед над сборными Коста-Рики (2:0) и Сербии (2:0), команда Бразилии сыграла вничью со швейцарцами (1:1).

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии с каждым матчем чемпионата мира по футболу улучшает свою игру и становится более опытной. Такое мнение высказал в пятницу журналистам полузащитник сборной Бразилии Каземиро.

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"Мы растем и становимся более опытными от матча к матчу и будем еще лучше в следующих. У нас позади четыре игры, и надо стараться на поле быть лучшими, играть с сердцем, чтобы исполнить мечту, за которой мы все приехали сюда", - сказал Каземиро.

Каземиро также отметил, что в матче 1/8 финала с командой Мексики сборной Бразилии необходимо быть внимательнее, чтобы не попасть в ловушку, созданную тренером мексиканцев Хуаном Карлосом Осорио.

"Тренер сборной Мексики очень умен. Он постоянно удивляет, и нам нужно быть очень внимательными в следующей игре, чтобы не попасть в их ловушку", - добавил Каземиро.

Бразильцы проведут матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики 2 июля в Самаре, начало - 17:00 мск.