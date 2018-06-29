Булыкин: игра сборной России вызвала наибольшее удивление на групповом этапе ЧМ-2018

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу вызвала наибольшее удивление со знаком плюс по итогам группового этапа чемпионата мира. Такое мнение ТАСС бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.
В четверг определились все участники 1/8 финала чемпионата мира. Матчи этой стадии будут сыграны с 30 июня по 3 июля. Команды Бельгии и Хорватии одержали победы во всех трех матчах группового этапа. Сборная России на групповом этапе одержала две победы, один раз проиграла и в 1/8 финала турнира сыграет с испанцами (1 июля).
"На этом чемпионате мира было много сюрпризов. Удивили со знаком минус, конечно, команды Германии, Аргентины и Японии, со знаком плюс - сборная России. Надеемся, что наша сборная продолжить и дальше нас удивлять", - сказал Булыкин.
"Англичане, хорваты и бельгийцы прогнозируемо выступили хорошо, - продолжил он. - Надеюсь, что все-таки сможет прибавить сборная Аргентины, но им будет непросто, хотя и все ждут от [Лионеля] Месси чуда. Также серьезно настроены команды Франции и Бразилии, поэтому нас ждет интересная концовка чемпионата".
"Мы знаем много примеров, когда команды играли невыразительно на групповой стадии, а потом выигрывали титул. Не могу сказать, кто станет чемпионом. Здесь нужно угадывать, потому что футбол непредсказуем, за это мы его и любим", - заключил собеседник ТАСС.
Финальный матч чемпионата мира, проходящего в 11 городах России, состоится 15 июля на стадионе "Лужники".