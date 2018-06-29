Булыкин: игра сборной России вызвала наибольшее удивление на групповом этапе ЧМ-2018

Российская команда на групповом этапе одержала две победы, один раз проиграла и в 1/8 финала турнира сыграет с испанцами

В четверг определились все участники 1/8 финала чемпионата мира. Матчи этой стадии будут сыграны с 30 июня по 3 июля. Команды Бельгии и Хорватии одержали победы во всех трех матчах группового этапа. Сборная России на групповом этапе одержала две победы, один раз проиграла и в 1/8 финала турнира сыграет с испанцами (1 июля).

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу вызвала наибольшее удивление со знаком плюс по итогам группового этапа чемпионата мира. Такое мнение ТАСС бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

"На этом чемпионате мира было много сюрпризов. Удивили со знаком минус, конечно, команды Германии, Аргентины и Японии, со знаком плюс - сборная России. Надеемся, что наша сборная продолжить и дальше нас удивлять", - сказал Булыкин.

"Англичане, хорваты и бельгийцы прогнозируемо выступили хорошо, - продолжил он. - Надеюсь, что все-таки сможет прибавить сборная Аргентины, но им будет непросто, хотя и все ждут от [Лионеля] Месси чуда. Также серьезно настроены команды Франции и Бразилии, поэтому нас ждет интересная концовка чемпионата".

"Мы знаем много примеров, когда команды играли невыразительно на групповой стадии, а потом выигрывали титул. Не могу сказать, кто станет чемпионом. Здесь нужно угадывать, потому что футбол непредсказуем, за это мы его и любим", - заключил собеседник ТАСС.

Финальный матч чемпионата мира, проходящего в 11 городах России, состоится 15 июля на стадионе "Лужники".