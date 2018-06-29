Тренер бельгийцев предъявил претензии футболисту Янузаю после игры против англичан на ЧМ

Роберто Мартинес отметил, что негативный фон вокруг сборной Бельгии полностью отсутствует

В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Янузай забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. В пятницу бельгийцы провели восстановительную тренировку, которая прошла в закрытом режиме.

ДЕДОВСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес остался недоволен игрой полузащитника Аднана Янузая в заключительном матче группового этапа против команды Англии. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Честно говоря, у меня вчера сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче против команды Англии. За 86 минут игрового времени с одной стороны он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, с другой - он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой, но надеюсь, что я все же ошибаюсь. Например, тот же Миши Батшуайи постоянно рвался вперед и старался обострять", - сказал Мартинес.

Также тренер отметил, что негативный фон вокруг сборной Бельгии полностью отсутствует. "Да, я слышал и читал в средствах массовой информации о том, что мы якобы хотим занять второе место и попасть в более легкую сетку плей- офф, однако команда вчера доказала, что готова бороться за самые высокие места на мировом первенстве в России. Мы идем от матча к матчу, нам неважно с кем играть на стадии плей- офф и какие соперники будут дальше. Если ты рассчитываешь на легких соперников, то зачем вообще приезжать на чемпионат мира", - отметил Мартинес.

"Москва - это особенный город"

"Сборная Бельгии сыграла в трех городах, мне сложно сказать какой именно мне понравился больше. Очень сложно сравнивать, ведь все они одинаково великолепны. Мне понравились абсолютно все города, в них восхитительные стадионы, но Москва - это особенный город. Здесь своя атмосфера", - рассказал Мартинес.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.

"Нас ждет крайне сложный и ответственный матч против команды Японии. Они играют на высоких скоростях и хорошо подготовлены физически. Мы уже играли с ними товарищеский матч в ноябре в Брюгге и тогда они доказали, что могут при желании играть на равных с любым соперником на равных, при этом создав всего три-четыре момента. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем матче", - заключил тренер.