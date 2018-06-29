Сборная Португалии прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с уругвайцами

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе "Фишт" 30 июня, начало - 21:00 мск. Самолет сборной Португалии в пятницу прибыл в Международный аэропорт Сочи, совершив посадку около 19:45 мск. Команда Уругвая прибыла в город в четверг вечером.
Сборная Португалии во время пребывания в Сочи будет жить в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre. Предматчевую тренировку команда провела на своей базе в подмосковном Кратове, пресс-конференция португальцев состоится на стадионе "Фишт".
В Сочи сборная Португалии 15 июня провела свой стартовый матч чемпионата мира - против испанцев (3:3). Португальцы в рамках группового этапа также одержали победу над командой Марокко (1:0) и сыграли вничью с иранцами (1:1), заняв второе место в группе В. Уругвайские футболисты первенствовали в группе А, добившись побед во всех трех матчах - над сборными Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0).
Победитель матча между командами Уругвая и Португалии проведет четвертьфинальную встречу чемпионата мира 6 июля в Нижнем Новгороде. Соперником уругвайцев или португальцев станет сборная Франции или Аргентины - они начнут очный матч 30 июня в Казани в 17:00 мск.