Сборная Португалии прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с уругвайцами

Сборная Португалии во время пребывания в Сочи будет жить в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе "Фишт" 30 июня, начало - 21:00 мск. Самолет сборной Португалии в пятницу прибыл в Международный аэропорт Сочи, совершив посадку около 19:45 мск. Команда Уругвая прибыла в город в четверг вечером.