Сампаоли: аргентинцам в матче ЧМ с французами надо соответствовать гениальной игре Месси

Главный тренер сборной Аргентины не считает недостатком своей команды, что ее средний возраст почти на пять лет меньше среднего возраста французской команды

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Лионель Месси на футбольном поле порой совершает гениальные действия, поэтому всем аргентинским игрокам в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира с французами необходимо стараться соответствовать его уровню и создавать для него возможности для реализации голевых моментов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли.

"Лео верен команде, это видно, он всегда переживает за результат на поле. Он ясно видит футбол, иногда он позволяет нам видеть вещи, которые могут быть видны лишь гению. Сложно быть на высоте такого великого игрока как Лео, он - яркая звезда для всех нас. Мы должны играть так, чтобы приблизиться к его уровню, футболистам с опытом иногда это удается, другим еще надо время", - сказал Сампаоли.

"Нам надо стараться передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно действовать. Уверен, что у Франции есть план нейтрализации Лео, но у нас тоже есть свое видение. У Аргентины лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие футболисты, которые способны создать сопернику проблемы", - добавил он.

Специалист не считает недостатком своей команды, что ее средний возраст почти на пять лет меньше среднего возраста французской сборной. "Мы учитываем все факторы, не думаю, что возраст станет решающим фактором, мы абсолютно полагаемся на свои возможности. Кроме того, аргентинцы очень сильны в моральном и психологическом смысле. Это позволит нам выйти уверенными на матч, вы увидите мотивированную команду, с волей к победе", - сказал Сампаоли.

"У французской сборной, помимо более молодого возраста, нас беспокоит высокое индивидуальное мастерство игроков, особенно тех, которые играют в атаке. Думаю, что основная сила французской команды - быстрые передачи, переходы из обороны в атаку. Они уже давно работают под руководством Дидье Дешама, это сплоченная команда, она быстро переходит в контратаки, за три-четыре передачи в одно касание они могут организовать гол. Кроме того, они опасны со стандартов", - заключил Сампаоли.