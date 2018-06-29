В Нижнем Новгороде выявили 51 случай завышения цен в отелях во время ЧМ

Все нарушения устранили в течение одного дня, сообщил директор Нижегородского туристско-информационного центра Сергей Яковлев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали 51 случай завышения цен в отелях Нижнего Новгорода во время чемпионата мира по футболу, нарушения устранены, сообщил в пятницу журналистам директор Нижегородского туристско-информационного центра Сергей Яковлев.

"До сегодняшнего дня выявлено незначительное количество - около 51 - случаев завышения цен. Все эти цены в режиме одного дня приведены в порядок. Сегодня в регионе нет средств размещения, которые завышают цены", - сказал Яковлев.

Также ведется контроль качества обслуживания, "нареканий от болельщиков, клиентских групп ФИФА не имеется", добавил Яковлев.

По данным властей, к чемпионату мира построено 39 средств размещения, всего в области действует 580 гостиниц.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа, предстоит игра 1/8 финала и четвертьфинал.