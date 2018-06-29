Сборная Уругвая тренируется в Сочи в полном составе перед матчем ЧМ-2018 с португальцами

В течение 15 минут занятия, открытых для СМИ, футболисты выполнили комплекс разминочных упражнений и отработали передачи на короткие и средние дистанции

Игра сборных Уругвая и Португалии состоится в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск. Уругвайцы провели предматчевую тренировку на "Парк-Арене" в полном составе.

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу в полном составе проводит тренировку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В течение 15 минут занятия, открытых для СМИ, футболисты выполнили комплекс разминочных упражнений и отработали передачи на короткие и средние дистанции. Голкиперы проводили тренировку под руководством тренера вратарей.

Сборная Уругвая на групповом этапе одержала три победы - над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Уругвайцы с девятью очками заняли первое в группе А и попали в плей-офф на сборную Португалии, которая с пятью очками стала второй в группе В. Португальцы ранее победили команду Марокко (1:0) и сыграли вничью с испанцами (3:3) и иранцами (1:1).

Сильнейшая команда из пары Уругвая и Португалии сыграет в четвертьфинале против победителя матча между сборными Франции и Аргентины, который состоится в субботу в Казани. Чемпионат мира завершится 15 июля.