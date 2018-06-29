Футболистов сборной Южной Кореи забросали яйцами по прилете на родину с ЧМ-2018

Азиатская команда не смогла пробиться в плей-офф турнира с тремя очками, сенсационно обыграв в последнем туре сборную Германии

ТАСС, 29 июня. Игроков сборной Южной Кореи по футболу забросали яйцами во время официальной церемонии встречи спортсменов в одном из залов международного аэропорта Инчхон. Об этом сообщает американский телеканал ESPN. В пятницу сборная Южной Кореи вернулась на родину после завершения выступления на чемпионате мира в России. Азиатская команда не смогла пробиться в плей-офф турнира с тремя очками, сенсационно обыграв в последнем туре сборную Германии (2:0) и уступив в первых двух встречах командам Швеции (0:1) и Мексики (1:2).