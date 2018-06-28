Около 180 колумбийских болельщиков обратились за помощью во временные консульства на ЧМ

Наиболее часто встречающийся вопрос - помощь в поиске утерянного паспорта

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Около 180 болельщиков из Колумбии, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, обратились за помощью во временные консульства. Об этом ТАСС заявил чрезвычайный и полномочный посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро.

Сборная Колумбии на групповом этапе сыграла три мачта - с командами Японии (1:2, игра прошла в Саранске), Польши (3:0, Казань) и Сенегала (1:0, Самара).

"За время чемпионата мира во временные консульства в Москве, Саранске, Казани и Самаре за помощью обратились около 180 человек. Наиболее часто встречающийся вопрос - помощь в поиске утерянного паспорта", - заявил Кабальеро.

В 1/8 финала сборная Колумбии сыграет с командой Англии на столичном стадионе "Спартак". Матч пройдет 3 июля, начало - 21:00 мск.